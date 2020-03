Restaurante Vakêro oferece comida regional de qualidade

Com destaque para o buffet de grelhados, o baião de dois, a comida baiana (às sextas-feiras) e os sanduíches, o restaurante Vakêro aposta em um cardápio regional nordestino. Localizado no Shopping RioMar Kennedy (piso L3), em Fortaleza, o estabelecimento funciona diariamente de 11h às 22h, oferecendo “comida de qualidade com excelente custo-benefício”, argumenta Jade Leal, analista de comunicação e marketing do Vakêro.

O restaurante traz opções para almoço, jantar, happy hour e lanches. A variedade do buffet abrange feijoada, arroz branco, grelhados, vaca atolada, quiabada, cozido e diversas comidas tipicamente nordestinas, ressaltando um prato típico a cada dia. “Para garantir a legítima comida sertaneja, pesquisamos referências e usamos da opinião dos nossos clientes. Os donos são baianos, e utilizam do tempero com sabor de casa para agradar os clientes”, reforça a analista de comunicação e marketing do Vakêro.

Segundo Jade Leal, o perfil de público do Vakêro reúne apreciadores da boa comida típica do Nordeste, sendo o baião de dois e a comida baiana - nas sextas-feiras - muito procurados.

Outro diferencial do restaurante, inaugurado em 26 de outubro de 2016, é possuir atendimento em mesa. À noite, o Vakêro oferece a ceia regional de fazenda, com bolos, cuscuz, sopas e raízes e também o happy hour, com petiscos, chopps, drinques e torres de cerveja individuais ou em combos. Além dos sanduíches e dos petiscos, as pizzas completam as opções do cardápio.

Serviço

Restaurante Vakêro

Funcionamento: 11h às 22h.

Telefone: (85) 3287.7328

Local: Shopping RioMar Kennedy, piso L3.

Instagram: @vakerorestaurante

Facebook: /vakerorestautante