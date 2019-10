Reprise de Avenida Brasil relembra ex-casais formados durante a trama

A novela Avenida Brasil deixou além de fãs, casais de atores que assumiram um romance na vida real, na época em que o folhetim foi ao ar pela primeira vez. Murilo Benício e Débora Falabella, e José Loreto e Débora Nascimento começaram a namorar nos bastidores do folhetim. Porém, passado sete anos desde a exibição da novela os dois casais anunciaram o término da união neste ano. Relembre a trajetória dos ex-casais:

Murilo Benício e Débora Falabella

O ex-casal compartilhou projetos na televisão FOTO: REPRODUÇÃO

Os atores assumiram o relacionamento após o término da novela das 21h. Na história, Tufão (Murilo Benício) chega a se apaixonar por Nina (Débora Falabella) na reta final, sem saber que ela é a namorada do filho Jorginho (Cauã Reymond). Diferente da trama, os dois ficaram juntos por sete anos e contracenaram como par romântico em projetos na televisão como “Nada será como antes”, em 2016, e “Se eu fechar os olhos agora” ainda este ano.

José Loreto e Débora Nascimento

Os dois têm uma filha de 1 ano FOTO: JOÃO COTTA/TV GLOBO/REPRODUÇÃO

Os personagens Darkson (José Loreto) e Tessália (Débora Nascimento) não começaram juntos na novela. No início, a moça era namorada de Leleco (Marcos Caruso), mas após o término, ela acabou se aproximando de Darkson. A química do casal em Avenida Brasil era notória para os telespectadores, tanto que deu vida ao casamento dos atores e a filha Bella, de 1 ano.

A separação gerou grande polêmica quando foi revelado que a causa do término foi uma traição do ator. Marina Ruy Barbosa foi apontada como caso de Loreto por interpretar, na época, o par romântico do ator na novela “O Sétimo Guardião”. A atriz negou as especulações, mas várias de suas colegas de trabalho deixaram de segui-la no Instagram, como Thaila Ayala, Fiorella Mattheis, Bruna Marquezine e Giovanna Ewbank, que foi madrinha de casamento de Marina. A polêmica encerrou depois de um post feito por José Loreto pedindo perdão à ex-mulher.