Renato Góes e Thaila Ayala se casam em Olinda; confira fotos

Renato Góes, 32, e Thaila Ayala, 33, se casaram no começo da noite deste sábado (5), em Pernambuco. A cerimônia aconteceu na Igreja do Carmo de Olinda, construída no século 16.

A entrada da noiva Divulgação / Duo Borgatto

Horas antes do casório, a noiva reuniu amigos no Instituto Ricardo Brennand, instituição cultural cuja sede imita um castelo, no Recife, para se arrumarem.

Durante os preparativos, ela também publicou uma foto nas redes sociais, usando um sobretudo branco, com os dizeres "the bride is coming" – a noiva está vindo, em inglês.

Entre os convidados famosos estavam a atriz e blogueira Julia Faria, a modelo Daiane Conterato, o fotógrafo André Nicolau e o casal Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank.

Como madrinhas, que usaram vestidos azuis, algumas das escolhidas foram as atrizes Sophie Charlotte, Fiorella Mattheis e Débora Nascimento. "Thaila Ayala Góes. Madrinhas, ativar!", brincou Mattheis nas redes sociais enquanto se preparava para a missa.

O próximo passo para os recém-casados agora é ter filhos, desejo que Renato já havia expressado em abril. "Estou com 32 anos e meu útero está coçando também", brincou ele na época.

Foi na virada do ano de 2018 para 2019 que o ator pediu Thaila em casamento. Durante a queima de fogos de Réveillon, Renato fez o pedido, pegando a agora esposa de surpresa. Os dois assumiram o namoro em novembro de 2017.