Renato Aragão processa Rafinha Bastos e humorista debocha: 'Fiz o Didi chorar'

Rafinha Bastos debochou de um processo que Renato Aragão estaria movendo contra ele na Justiça durante stand up comedy em São Paulo. O vídeo da apresentação do humorista foi compartilhado no seu canal do Youtube na última quinta-feira (20). Rafinha usou sua conta no Twitter para comemorar as 500 mil visualizações do stand up na plataforma.

“A minha desgraça é a alegria do país. Eu estou sendo processado pelo Renato Aragão. Fiz duas piadinhas e o cara ficou extremamente chateado comigo, me processou. Não sou o Criança Esperança, mas eu fiz o Didi chorar”

Segundo Rafinha, o processo estaria correndo em segredo de justiça, portanto ele não poderia falar publicamente a respeito, mas decidiu comentar o caso mesmo assim. “Se eu falo, posso perder muito dinheiro. Então não importa porque eu já não tenho mais também. Os processos anteriores já levaram”, brincou.

O cearense estaria movendo um processo devido à um tweet de Rafinha Bastos sobre uma publicação dele no Instagram. “Enquanto você curte a vida, Renato Aragão (vulgo Didi Mocó) está num cativeiro em Atibaia sendo torturado e obrigado a participar de vídeos bizarros que têm a sua monetização controlada pelo crime organizado”, escreveu em seu perfil no Twitter.

Rafinha ainda citou outros processos judiciais movidos por famosos durante a apresentação em São Paulo. “Quer meu dinheiro Didi? Vai buscar com a Wanessa Camargo”, disse em referência à ação movida pela cantora na época em que ela estava grávida. Na ocasião, o humorista disse que poderia “até comer o bebê” que Wanessa estava esperando.