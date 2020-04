Renato Aragão pede otimismo e avisa fãs que novo filme do Didi foi adiado

Usando uma garrafa d'água como peso para os braços, o humorista Renato Aragão, 85, mostrou aos seus fãs que está se exercitando durante a quarentena. Esse momento foi registrado no Instagram do artista, enquanto ele respondia a perguntas enviadas por seus seguidores.

Aragão tenta se ocupar enquanto não pode rodar o seu próximo filme. "Já estava quase pronto com a Globo Filmes pra fazer novo filme do Didi, mas aconteceu esse problema aqui. Mas vai ficar pra daqui a pouco", diz o artista se referindo à crise do coronavírus.

Longe da TV, o último filme dele foi "Os Saltimbancos Trapalhões: Rumo a Hollywood" (2017), que teve participação de seu ex-colega de Os Trapalhões, Dedé Santana, 84. O próximo filme também terá a dupla no elenco.

Sobre a quarentena, ela pediu otimismo. "Tudo isso vai passar", disse ele. "Estou me exercitando todos os dias, me alimentando bem, exercício toda hora. De manhã e um pouco à tarde, cuido da minha hortinha, escrevo coisas pro futuro", disse Aragão.

Ele está aproveitando o tempo livre para pedir perguntas aos seguidores e responder com bom humor. "Vou pensar", quando alguém quis saber se ele participaria do Big Brother Brasil.