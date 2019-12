Relembre os cearenses que passaram pelo Big Brother Brasil

O Big Brother Brasil 20 ainda não tem data de estreia e nem elenco selecionado, mas a expectativa começa a crescer, especialmente para descobrir se há algum cearense no reality. Enquanto não chega, vale relembrar os conterrâneos que já passaram pela casa e deixaram sua marca registrada nas edições passadas.

Entre eles, estão Natália Nara, participante de 2005 que fez parte das principais tramas e polêmicas, Lucas Fernandes e Patrícia Leitte, últimos representantes do Estado no reality.

Lucas Fernandes - BBB 18

Lucas era um dos galãs da edição de 2018 FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

O modelo já era queridinho de marcas locais e comandava o próprio restaurante quando foi selecionado para participar da edição do Big Brother Brasil 2018. O galã protagonizou a maior polêmica da edição, por estar noivo e ter tido um affair com a sister Jéssica dentro da casa. Lucas ganhou o título de "noivo de Taubaté", o que aqueceu o debate entre os internautas. O fato desagradou a noiva, Ana Lúcia Vilela, que rompeu o relacionamento quando ele ainda estava dentro do programa. Após a saída do brother, os dois reataram e casaram em abril deste ano. Com novos planos na carreira, o ex-BBB estreia na apresentação do programa "Vamos Descobrir", da TV Verdes Mares, neste sábado (7).

Patrícia Leitte - BBB 18

Patrícia foi eliminada com 94,26% FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

O posto de vilã do BBB 18 tem o nome de Patrícia assinado. É bem verdade que ela e o parceiro de jogo Diego dividiram a antipatia do público, mas foi a cearense que protagonizou um dos momentos mais icônicos da edição: a volta de Gleici do quarto secreto. A briga foi acompanhada ao vivo pelos telespectadores após a acreana indicar Patrícia ao paredão logo depois da frase "Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta". Depois de sair do programa, eliminada com 94,26% dos votos, Patrícia renovou o visual e atua como digital influencer.

Rafael Memória - BBB 8

Rafael prefere não ser mais associado programa FOTO: DIVULGAÇÃO

Rafael nasceu no Ceará mas morava em Natal (RN) quando foi selecionado para o reality. Na época, ele cursava a faculdade de Medicina. Foi eliminado na segunda semana. Atualmente, está casado, trabalha como médico e prefere não ser mais associado ao programa.

Roberta Brasil - BBB 6

Roberta é mãe de Alessandra, de 10 anos FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

A bailarina teve uma participação tímida no programa e foi a quarta pessoa eliminada da edição. Mas, antes de dar adeus ao sonho do prêmio disputou o coração de Daniel Saulo com Mariana Felício, vice-campeã do BBB. O casal era sensação do ano, o que fez os telespectadores se voltarem contra a cearense e reduzir a permanência dela no jogo. Atualmente, Roberta mora no Rio de Janeiro e é mãe de Alessandra, de 10 anos.

Natália Nara - BBB 5

Natália virou pastora de igreja evangélica no interior de São Paulo FOTO: DIVULGAÇÃO

A primeira representante do Estado é talvez a cearense mais lembrada de todas as edições. Natália já era conhecida no Ceará. Havia trabalhado na TV e venceu um concurso na TV Diário que iria escolher o rosto para a estátua de Iracema, na lagoa de Messejana. Na casa, entrou para o time dos vilões, que perseguia o grupo de Jean Willys, campeão do BBB 5, e chegou a rivalizar com Grazi Massafera. Os amigos de Natália foram sendo eliminados um a um até que chegou a vez dela, exatamente no meio do programa. A cearense não gosta de falar sobre a participação no reality, usa o nome Natália Prada, tem uma filha e virou pastora de igreja evangélica no interior de São Paulo.

Munik Nunes - BBB 16

Munik foi a vencedora do BBB 16 FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Calma, a gente sabe que Munik é goiana. Mas, meses depois de vencer o BBB 16, ela engatou um namoro com o empresário cearense Anderson Felício, com quem ficou casada por mais de 1 ano. Os dois chegaram a participar de um reality show de casais em 2018. Ela fisgou o prêmio da edição ao herdar a enorme torcida da amiga inseparável Ana Paula Renault, expulsa por agressão. Eita.