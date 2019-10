Relembre os cantores cearenses que passaram pelo The Voice Brasil

Na edição de 2019 do The Voice Brasil, três cearenses marcaram presença e representaram o Estado no programa. Heloísa Ribeiro, natural do Crato, chegou até a fase da Rodada de Fogo pelo time de Ivete Sangalo. Atualmente morando no Pará, Rebeca Lindsay foi eliminada do talent show na semifinal após não ter sido salva pelo público e nem escolhida por Ivete.

Mesmo assim, o Ceará tem uma candidata à grande final: Ana Ruth, de Juazeiro do Norte. A cantora faz parte do time Iza e vem fazendo sucesso na competição por ter grande porcentagem dos votos do público ao seu favor. O vencedor desta temporada será escolhido hoje (3).

Inspirado na representatividade cearense na atual edição do The Voice Brasil, o Verso relembrou os candidatos cearenses que já passaram pelo programa:

Sam Alves

Sam Alves foi o vencedor da segunda temporada FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Em abril de 2013, Sam Alves participou das audições às cegas da quarta temporada do The Voice USA, mas não foi escolhido por nenhum dos jurados. Em outubro do mesmo ano, o cantor passou pela seleção novamente, só que dessa vez, na versão brasileira. Cantando a música "When I Was Your Man", Sam conseguiu virar todas as cadeiras e escolheu o time de Cláudia Leitte.

Após vencer a segunda temporada do talent show, o cantor chegou a participar do festival Planeta Atlântida, ganhou o Prêmio Multishow pela categoria Experimente e lançou dois álbuns de estúdio. Atualmente Sam Alves está morando novamente nos Estados Unidos e continua trabalhando com música de forma independente.

Marcos Lessa

O artista ficou no programa até a semifinal FOTO: DIVULGAÇÃO/TVGLOBO

Também integrante da segunda temporada, Marcos Lessa chamou a atenção dos jurados cantando a música "O Morro não tem vez" e acabou escolhendo Carlinhos Brown como técnico. O artista ficou no programa até a semifinal, sendo eliminado após enfrentar a paraibana Lucy Alves.

Desde então, o cantor vêm ganhando espaço na categoria MPB, principalmente no Ceará. Além disso, Lessa possui parceria com o cantor Fagner, dividiu palco com o casal Francis e Olivia Hime e lançou recentemento o disco “Deslizando na Canção”. Ele também segue carreira como apresentador no comando do programa "Vamo Lessa", da TV Diário.

Nayra Costa

Seu mais recente lançamento foi o single "Remelexo" FOTO: THE VOICE BRASIL/ TV GLOBO

A cantora cearense participou da primeira edição do The Voice Brasil e garantiu a vaga até o quarto dia da etapa ao vivo do programa. Nayra fez parte do time de Cláudia Leitte, mas foi eliminada por não ter sido escolhida pelo público. Ela continua trabalhando com música e fazendo shows por Fortaleza. Seu mais recente lançamento foi o single "Remelexo".

Débora Cidrack

Débora se dedica à música, inclusive à versões em inglês FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Da mesma edição de Sam Alves e Marcos Lessa, a cantora Débora Cidrack participou do talent show até o segundo dia da fase ao vivo. Auxiliada por Cláudia Leitte, a cearense não teve sucesso no voto popular, sendo a menos votada. Atualmente, Débora se dedica à música, inclusive à versões em inglês, como na adaptação do clipe de "All that she wants", hit dos anos 1990, e faz shows em eventos.

Dilauri

O cantor foi eliminado em batalha com Romero Ribeiro FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Conhecido no meio artístico por ter começado como backing vocal de Simone e Simaria, Dilauri havia tentado uma vaga na edição de 2013, mas acabou participando do programa em 2014, pelo time de Carlinhos Brown. O sambista faz shows solo e continua cantando com a dupla sertaneja.

Débora Coutinho

A cantora fez parte da equipe de Carlinhos Brown e seguiu até a fase de batalha FOTO: ISABELLA PINHEIRO/ TV GLOBO/DIVULGAÇÃO

Da mesma edição de Dilauri, Débora se apresentou pela primeira vez no palco do The Voice Brasil com uma cortina fechada, para que o público sentisse a experiência de escutar os candidatos sem vê-los, tal como acontece com os jurados. A cantora também fez parte da equipe de Carlinhos Brown e seguiu até a fase de batalha.

Radicados no Ceará

Romero Ribeiro e Rafaela Porto nasceram em outros Estados, mas moram no Ceará FOTO: ISABELLA PINHEIRO/GSHOW

Dois participantes de edições da competição nasceram em outros Estados, mas escolheram o Ceará como casa. Romero Ribeiro, que é carioca, mas mora em Cascavel, participou do programa em 2014. Na ocasião, o cantor escolheu como técnico o músico Carlinhos Brown, chegando à grande final. Romero também foi vocalista da banda Exaltasamba, saindo em 2017 para voltar para a banda Acaiaca e cuidar da carreira solo, paralelamente.

Já Rafaela Porto, é natural de Ipiaú, na Bahia, mas vive em Fortaleza. A artista surpreendeu os jurados cantando a música "Estranho" de Marília Mendonça e conseguiu uma vaga no time de Lulu Santos. Ela foi eliminada na fase das batalhas. Rafaela tem um canal no YouTube, onde posta vídeos de covers e conta com mais de 70 mil inscritos. Outro projeto com participação da cantora é o realitty show "De Férias Com o Ex" da MTV.