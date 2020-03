Relembre os 7 paredões mais acirrados do Big Brother Brasil

O resultado do décimo paredão do BBB20, que sai nesta terça-feira (31), já bate recorde de votação, totalizando mais de 550 milhões de votos. O combate entre Mari, Manu e Prior promete ser um dos mais disputados do reality. Relembre quais foram os 7 paredões mais acirrados da história do Big Brother Brasil.

Mariza x Cézar

O paredão mais acirrado do BBB ocorreu na 15° edição entre Mariza e Cézar (foto em destaque). Mariza saiu do reality com 50,22%, enquanto Cézar recebeu 49,78% das intenções de voto, diferença de 0,44%.

Hana x Hariany x Rízia

O terceiro paredão da 19° edição do BBB teve diferença de apenas 0,48% das intenções de voto. Hana foi eliminada com 47,98% contra 47,50% de Hariany e 4,52% de Rízia.

Fani x Marcello x Kamilla

Marcello, Kamilla e Fani protagonizaram o nono paredão do BBB13. O personal trainer saiu do programa com 47,35% dos votos. Diferença de apenas 0,8% para Kamilla, que teve 46,55%. Fani teve 6,10%.

Jakeline x Renata

O resultado do segundo paredão do BBB12 teve diferença de 0,94%. A disputa aconteceu entre Jakeline, eliminada com 50,47% dos votos, e Renata, com 49,53%.

Jean x Juliana

O primeiro paredão da quinta edição do BBB aconteceu entre Jean e Juliana, com diferença de 0,98% nos resultados. Juliana foi eliminada com 50,49% dos votos contra 49,51% de Jean.

Yuri x Marcello x Fani

Yuri foi eliminado no quinto paredão do BBB13 com 45,68% dos votos. Diferença de 1,12% para Marcello, que recebeu 44,56%. Fani também disputou esse paredão, obtendo 9,76% dos votos.

Maurício x Diogo

Maurício e Diogo se enfrentaram no paredão mais acirrado do BBB11. Maurício foi eliminado do programa com 50,81% contra 49,19% de Diogo, diferença de 1,62%.