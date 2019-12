Relembre os 10 memes mais buscados no Google em 2019

Os memes são sinônimo de sucesso entre os brasileiros. Não é por caso que o tema foi um dos mais pesquisados no Google em 2019. Saiba quais foram esses memes, segundo um levantamento realizado pela plataforma.

1. Meme do Riquinho

Uma foto publicada em 2014 no Twitter viralizou em 2019 como "Meme do Riquinho". A imagem foi publicada pelo usuário Lucky Luciano.

Meme do Riquinho Reprodução/Twitter

2. O nome dela é Jennifer

O meme surgiu a partir da música "O nome dela è Jenifer", hit do carnaval 2019. A canção do cantor Gabriel Diniz conta a história de um casal que se conheceu no Tinder, aplicativo de relacionamentos.

Clipe da música "O nome dela é Jeniffer" Reprodução

3. Caneta Azul

Criada pelo vigilante da cidade de Balsas, Manoel Jardim Gomes, a composição "Caneta Azul" virou meme em outubro de 2019. A inspiração da letra da canção vem da vida escolar de Manoel, o qual afirma ter perdido muitas canetas de cor azul no colégio.

Criador do hit "Caneta Azul" Reprodução/Instagram

4. Tô nem aí

A frase virou meme após um vídeo de Ana Beatriz, de seis anos, viralizar nas redes sociais. No vídeo, gravado durante uma forte chuva no Rio de Janeiro, a menina sai de casa gravando a tempestade no celular. "Está chovendo pra caraca! Olha o relampiano", diz na gravação. A irmã mais velha de Beatriz repreende a menina, que responde gritando: "Tô nem aí".

Meme do "Tô nem aí" Reprodução

5. Juntos e Shallow Now

O meme surgiu da releitura feita por Luan Santana e Paula Fernandes da música "Shallow" de Lady Gaga e Bradley Cooper, gravada para o filme "Nasce uma Estrela". O refrão da música "Juntos" foi criticado por manter o trecho "Shallow Now" da canção original. Em tradução livre, os brasileiros reclamaram da falta de sentido do letra: "Juntos e Raso Agora".

Luan Santana e Paula Fernandes regravaram a música de Lady Gaga. Reprodução/Instagram

6. Vem tranquilo

Dois homens aparecem brigando em vídeo. Um dos rapazes diz a frase "Vem tranquilo, vem tranquilo" várias vezes enquanto bate em outro rapaz.

O meme "Vem tranquilo" surgiu de uma vida de uma briga. Reprodução

7. Meme do curso

O sétimo meme mais procurado recebeu esse título justamente porque as pessoas querem saber de onde ele surgiu. O meme tem origem em um grupo do Whatsapp em que um dos membros sempre faltava os encontros de amigos porque estava no curso. Depois os próprios colegas do rapaz fizeram figurinhas com a frase "Você já fez o curso", o que viralizou na internet.

8. Fábio Assunção

O meme é controverso, pois brinca com a dependência alcoolica do ator Fábio Assunção. Ele é utilizado quando as pessoas dizem que querem ingerir bebidas alcoolicas de forma exagerada.

Fábio Assunção assumiu possuir dependência química no início de 2019. Reprodução/Instagram

9. Joelma

Nesse meme, Joelma aparece com o rosto triste seguida de um semblante feliz desfocado ao fundo. A montagem é usada quando os internautas fingem estar tristes, mas feliz por dentro.

Reprodução

10. 3 Reais

O meme surgiu durante uma entrevista a um programa de televisão. A apresentadora pergunta a artesã quanto custa para fabricar um carteira de pano, a qual responde "3 reais". A aprensetadora rebate surpresa "3 reais?" e a artesã confirma novamente "3 reais". A sequência das duas falando "3 reais" viralizou na internet.