Relembre as personalidades brasileiras que morreram em 2019

O ano de 2019 chega ao fim com a perda de importantes personalidades da cultura brasileira. De forma trágica, Gugu Liberato e Gabriel Diniz deixaram de alegrar o cotidiano dos fãs. Enquanto na dramaturgia, o Brasil deu adeus aos veteranos Bibi Ferreira, Lúcio Mauro e Ruth de Souza. Para homenageá-los, o Verso separou as despedidas mais marcantes de 2019.

Gugu Liberato

Gugu morreu em decorrência de um acidente doméstico nos Estados Unidos. Reprodução

O apresentador faleceu no dia 22 de novembro, após sofrer um acidente doméstico em sua casa, em Orlando. Gugu caiu do sótão para o andar de baixo ao tentar consertar o ar condicionado instalado no cômodo.

Gabriel Diniz

Cantor estava em avião de pequeno porte que caiu em Sergipe. Reprodução/Instagram

O músico morreu em um acidente com um avião de pequeno porte em Sergipe no dia 27 de maio.

Ricardo Boechat

Ricardo morreu em acidente de helicóptero. Reprodução

O jornalista morreu na queda de um helicóptero no Rodoanel em São Paulo no início de fevereiro. A aeronave caiu em cima de um caminhão que trafegava pela rodovia.

Caroline Bitterncourt

A modelo morreu após cair de lancha durante passeio pelo litoral de São Paulo. Reprodução/Instagram

A modelo caiu de uma lancha durante um passeio pelo litoral de São Paulo. O acidente aconteceu durante a tempestade que atingiu a região no dia 28 de de abril.

Roberto Leal

O cantor foi internado por conta de uma crise alérgica. Reprodução

O cantor lutava contra o câncer há três anos. Em setembro, Leal teve uma complicação e precisou ser internado, mas não resistiu.

Fernanda Young

A escritora teve uma crise de asma. Reprodução

A escritora morreu no sítio da família em Gonçalves (MG), após ter uma crise de asma e uma parada cardíaca.

Caio Junqueira

Caio morreu em acidente de carro. Reprodução

O ator sofreu um acidente de carro em janeiro de 2019, na capital fluminense. Caio estava dirigindo quando perdeu o controle do veículo, subiu o meio-fio, colidiu com uma árvore e capotou.

Paulo Henrique Amorim

O jornalista morreu em seu apartamento no Rio de Janeiro. Reprodução

O apresentador sofreu um infarto fulminante em julho enquanto estava em seu apartamento, no Rio de Janeiro.

Jorge Fernando

O diretor faleceu em outubro de 2019. Reprodução/Instagram

O artista morreu devido a uma parada cardíaca em decorrência de uma dissecção de aorta completa. O diretor sofria consequências de um acidente vascular em 2017.

Goretti Quintela

A professora é fundadora de uma das escolas de ballet clássico mais tradicionais de Fortaleza morreu após ataque cardíaco.

Rafael Miguel

O jovem, conhecido por estrelar comercial em que pedia brócolis para a mãe em supermercado, foi assassinado pelo sogro. O pai da namorada de Rafael não aceitava o relacionamento dos dois. Além do ator, os pais do rapaz também foram executados pelo pai da moça.

Lúcio Mauro

O ator, de 92 anos, sofreu um acidente vascular cerebral no dia 11 de maio e ficou quatro meses internado.

Gabi Costa

Gabi faleceu por conta de problemas respiratórios. Reprodução/Instagram

A intérprete da personagem Nazira em Órfãos da Terra morreu em decorrência de problemas cardiorrespiratórios.

Célio Guimarães

Célio, um dos criadores do Fortal, morreu após suspeita de infarto.

Flora Diegues

Flora lutava contra tumor no cérebro. Reprodução/Instagram

A atriz morreu no dia 2 de junho, após lutar três anos contra câncer no cérebro.

João Gilberto

João Gilberto foi um grande artista do MPB. Reprodução

Ícone da música popular brasileira, o cantor e compositor João Gilberto morreu aos 88 anos de idade.

Humorista Rapadura

O humorista ficou conhecido no programa A Praça é Nossa. Reprodução

O humorista Charles Guttenberg, mais conhecido pelo personagem Rapadura, morreu por conta de complicações após cirurgia no intestino para a retirada de um cisto.

Haroldo Serra

Foi um grande artista da comédia. Reprodução

O artista da comédia cearense sofria com complicações de um tumor no cérebro e faleceu após sofrer parada cardíaca.

Ruth de Souza

Reprodução

A atriz, de 98 anos, morreu em decorrência de uma pneumonia.

Beth Carvalho

A sambista, de 72 anos, morreu enquanto estava internada em um hospital no Rio de Janeiro.

Mc Sapão

O mc faleceu por conta de uma pneumonia. Reprodução/Instagram

O funkeiro Jefferson Fernandes Luiz, o MC Sapão, morreu vítima de uma pneunomia, em abril deste ano.

Maurício Sherman

Maurício, de 88 anos, um dos criadores do 'Fantástico', morreu após complicações de uma doença renal crônica.

Monsenhor Ágio

O religioso que dedicou a vida para o plantio tanto na espiritualidade quanto na música, no Cariri, morreu aos 101 anos em junho deste ano.

Tales Soares

O modelo teve morte súbita. Reprodução/Instagram

O modelo de 25 anos morreu após sofrer um mal súbito enquanto desfilava na passarela no São Paulo Fashion Week.

Daniel Walker

O historiador e professor morreu em Barbalha após luta contra o câncer.

Bibi Ferreira

Bibi foi cantora e atriz. Reprodução

A atriz foi vítima de parada cardíaca. Ela foi apresentadora, atriz de teatro, compositora e diretora.