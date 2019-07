Relembre a visita do ex-casal Gleici Damasceno e Wagner Santiago ao Ceará

Gleici Damasceno anunciou o término do relacionamento com Wagner Santiago nesta segunda (1) pelo Instagram. Em abril, os dois visitaram o Beach Park, em Aquiraz (CE), acompanhados da mãe da campeã do BBB 2018, Vanúzia, do filho de Wagner, Benjamin, e da sobrinha de Gleici, Valentina, que realizaram o sonho de conhecer o Aqua Park.

Os dois trouxeram a família para conhecer o parque aquático FOTO: GABRIEL ROLIM

“Estamos muitos felizes de poder vivenciar esse momento com pessoas que tanto amamos. Serão dias inesquecíveis e, pra ajudar, até o Sol resolveu aparecer”, comentou Gleici, em brincadeira sobre as chuvas que caíram na capital cearense antes da visita. Enquanto acompanhava a então namorada, Wagner registrava todos os momentos dos pequenos nas redes sociais. “As crianças estão adorando essa oportunidade única de estarmos todos juntos”, comentou.