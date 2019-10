Relembre a trajetória da cearense Ana Ruth no The Voice Brasil

De Juazeiro do Norte, a cearense Ana Ruth está na final da oitava temporada do The Voice Brasil, que acontece na noite desta quinta-feira (3).

A jovem conquistou o País com a personalidade forte e a voz marcante e disputará, em votação popular, o prêmio de R$ 500 mil e contrato com a gravadora Universal Music.

Audições às Cegas

Ana Ruth conquistou sua vaga no ‘The Voice Brasil’ em sua primeira inscrição para o programa, com a música “Sozinho”, de Caetano Veloso. A apresentação encantou IZA, que aprovou a voz para a próxima fase.

Batalhas

Na fase seguinte, Ana Ruth cantou "Easy", de Lionel Richie, ao lado de Tony Gordon. Os cantores emocionaram a todos e deixaram uma difícil decisão nas mãos de IZA.

“Ficou muito claro que o show de hoje também foi de postura, talento e generosidade. E isso é uma dádiva! Eu estou me sentindo muito presenteada por estar neste lugar. E não preciso dizer que vocês são maravilhosos e nos emocionaram porque isso todo mundo sabe”, disse a técnica, antes de escolher Ana Ruth.

Rodada de Fogo

Na Rodada de Fogo, o time IZA teve três representantes: Ana Ruth, que escolheu cantar “P.Y.T.”, Lara Alanys, com “Love on the brain”, e Noelle, cantando a música “Amanhã é 23”. Depois de elogiar todas as integrantes, a técnica manteve apenas Ana Ruth e Lara no reality.

Shows ao Vivo

Ao som do clássico "Oceano", de Djavan, Ana Ruth garantiu sua vaga para a próxima fase dos Shows ao Vivo. Ivete Sangalo destacou a coragem da participante após a performance. "Ela escolheu uma música com extensão dificílima. Ela conseguiu interpretar. Essa menina é um talento", observou a técnica.

O Time IZA encerrou a terceira noite de Shows Ao Vivo com apresentações de Alexa Marrie, Ana Ruth, Edyelle Brandão e Luana Berti. Ana Ruth trouxe o hit "Uma Brasileira", de Os Paralamas Do Sucesso, para o palco da competição e, com 44,33% dos votos, foi salva pelo público.

Semifinal

Na semifinal, Ana Ruth disputou vaga com Edyelle Brandão. Cantando “Fim de tarde” de Mauro Motta e Robson Jorge, a cearense levou a melhor.

“Estou recebendo o carinho das pessoas e isso é muito importante e muito especial. O Ceará e o Brasil todo me abraçaram e eu só tenho a agradecer. Só de chegar até aqui, já sou uma vencedora”, disse a representante de IZA.