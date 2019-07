Relembre a polêmica entre Antônia Fontenelle com Flávia Alessandra e as filhas de Marcos Paulo

Antônia Fontenelle e Marcos Paulo foram casados por seis anos. Foto: Reprodução/ Instagram

Antônia Fontenelle saiu vitoriosa pela terceira vez da disputa na Justiça para ter direito a herança de Marcos Paulo. A batalha judicial da atriz já dura sete anos e durante esse período ele se envolveu em várias polêmicas com Flávia Alessandra e as filhas do ex-diretor da Globo. Além de atriz, Antônia tem um canal no YouTube, onde já entrevistou a influenciadora digital Mileide Mihaile.

Juntos por seis anos, Antônia e Marcos tinham um contrato de união estável que garantiria a ela o direito à herança do companheiro. Além disso, Marcos Paulo havia assinado um documento no qual deixava 60% da herança, estimada em cerca R$ 30 milhões, para Antônia.

Após morte do diretor, ocorrida em 2012, Mariana Simões, filha de Marcos Paulo com Renata Sorrah; e Giulia Martins, então com 13 anos, representada pela mãe Flávia Alessandra, moveram uma ação judicial pedindo a invalidação do registro. Além das duas, Marcos também era pai de Vanessa Simões, do primeiro casamento com a modelo italiana Tina Serina. As filhas questionavam que no testamento datado de 2005, antes do relacionamento, o ator e diretor dividia todos os bens entre três herdeiras.

Dias depois da morte de Marcos Paulo, as filhas conseguiram na Justiça o bloqueio dos bens do diretor. Assim, o apartamento onde ele morava foi interditado, permitindo que as chaves fossem trocadas e as contas tanto física quanto jurídica, também foram bloqueadas. Na época, Antônia Fontenelle chegou a afirmar que havia sido impedida de retirar as coisas que havia deixado no local onde residia com o marido.

Em janeiro de 2013, uma decisão em primeira instância da juíza Maria Cristina de Brito excluiu Antonia do direito à herança.

Antônia Fontenelle e Vicente Sesso, pai de Marcos Paulo. Divulgação

A atriz recorreu, e saiu vitoriosa em 2014. Na ocasião, Vicente Sesso, pai de Marcos Paulo, chegou a se manifestar sobre o caso. "Eu era sabedor da existência dessa carta que deixava 60% do dinheiro para Antonia. Achei a decisão justa, uma vez que era o desejo dele. No dia do enterro do Marcos, eu falei para as herdeiras que ele tinha escrito uma carta deixando parte do dinheiro para ela. Na hora, elas não ligaram e só se deram conta quando foram ao banco, viram o quanto ele tinha. Essa decisão da Justiça é exatamente a vontade do Marcos", disse ao portal Ego.



As filhas recorreram da decisão. Em agosto de 2017, três desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiram por unanimidade que Antonia seria reconhecida como herdeira, junto com as filhas. Ao saber da decisão, a atriz Flávia Alessandra chegou a falar sobre o caso pela primeira vez, através de um comunicado enviado a imprensa.

No texto Flávia Alessandra dizia que Antonia passou os anos seguidos à morte do diretor fazendo calúnias contra as filhas e revelou que antes de morrer Marcos Paulo havia registrado em cartório um documento dizendo que Antonia renunciava à herança. Antonia rebateu a versão.

Flavia Alessandra e a filha Giulia Martins, uma das herdeiras de Marcos Paulo. Foto: Reprodução/ Instagram

No capítulo mais recente, em maio deste ano, Flávia Alessandra tentou ao lado de Mariana, uma das filhas de Marcos Paulo, um recurso contra Antonia, segundo informações do colunista Leo Dias. As alegações contra Antonia foram contestadas pela desembargadora Conceição Mousnier.

Após a decisão da última quarta-feira (10), Antônia se manifestou nos stories do Instagram. “Estou aqui em Manhattan (nos EUA) e meu advogado me liga para dizer que, finalmente, depois de 7 anos de muito esculacho, a Justiça me deu ganho de causa. É um ganho moral. É uma vitória moral. Três a zero, como todas as vezes que eu fui reconhecida, foi por unanimidade", disse.