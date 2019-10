Relembre a carreira do diretor Jorge Fernando na televisão

O ator e diretor Jorge Fernando faleceu na noite de domingo (27) por conta de uma parada cardíaca após internação em hospital na Zona Sul do Rio de Janeiro. Aos 64 anos, Jorginho, como era chamado por amigos e colegas de profissão, acumulava sucessos em um currículo extenso de trabalhos na TV. O último deles foi como diretor artístico na novela "Verão 90", encerrada ainda em julho deste ano.

Entre novelas, Jorge Fernando também realizou trabalhos como ator, além de ter ficado marcado pela parceria com o autor Walcyr Carrasco. Confira abaixo parte da trajetória do artista:

Êta Mundo Bom (2016)

Mais uma para a lista de parcerias com Walcyr Carrasco, a novela teve a direção geral e de núcleo de Jorge Fernando. Na trama, retratada na década de 1940, o diretor trabalhou ao lado de Sérgio Guizé, Camila Queiroz e Bianca Bin.

Alto Astral (2015)

Também como diretor-geral, Jorge Fernando comandou o folhetim entre novembro de 2014 e maio de 2015. Além disso, também chegou a atuar na trama.

Divertics (2013)

Além das novelas, Jorge Fernando dirigiu o programa Divertics, exibido aos domingos na TV Globo Foto: divulgação/TV Globo

Neste ano, ele comandou o programa com esquetes de humor com fatos do cotidiano. O programa entrou ao ar com a missão de substituir o "Esquenta!" durante o período de férias da atração.

Guerra dos Sexos (2012)

Por aqui, em um remake da telenovela exibida em 1983, o artista realizou partipação especial ao lado da mãe, a atriz Hilda Rebello. A relação com a mãe, inclusive, pode ser vista em outras parcerias na televisão.

Dercy de Verdade (2012)

Em "Dercy de Verdade", programa onde a história da atriz, humorista e cantora foi contada, Jorge Fernando assumiu a direção e trabalhou com Luiza Périssé, Heloísa Périssé e Fafy Siqueira.

Ti-Ti-Ti e Macho Man (2011)

Em "Macho Man", série criada por Fernanda Young, Jorge Fernando contracenou ao lado de Marisa Orth Foto: TV GLOBO / Matheus Cabral

Na novela, o artista mais uma vez assumiu a direção-geral. O remake misturou núcleos da primeira versão com histórias da trama de Plumas e Paetês. Já na série 'Macho Man', criada por Fernanda Young, ele assumiu o papel de ator ao interpretar Nelson, um cabeleireiro gay que começava a sentir atração por mulheres após um acidente.

Caras & Bocas (2009)

Caras e Bocas foi mais uma novela para a lista de parcerias entre Jorge Fernando e Walcyr Carrasco TV Globo / Bob Paulino

Em mais uma novela da faixa das 19h, Jorge Fernando voltou a dirigir um trabalho de Walcyr Carrasco. A novela tinha em uma macaca um dos persongens principais, além de uma disputa por uma herança.

Sete Pecados (2007)

A trama de Walcyr Carrasc mostrava os sete pecados capitais: soberba, inveja, ira, preguiça, avareza, gula e luxúria. Jorge Fernando mais uma vez assumiu a direção da novela.

Alma Gêmea (2005)

Conhecida por retratar a história de Serena, a narrativa marcou ao mostrar uma história de amor envolvida em contornos de tragédia. Jorginho dirigiu atores como Priscilla Fantin e Eduardo Moscovis.

Chocolate com Pimenta (2003)

Um dos sucessos da TV Globo, "Chocolate com Pimenta" era ambientada nos anos 1920 e tinha estilo de comédia romântica. Também sob direção de Jorginho, a trama foi reprisada diversas vezes no "Vale a Pena Ver de Novo"

As Filhas da Mãe (2001)

Contada sob a perspectiva de um reencontro de uma família em busca da partilha de uma herança, a trama também teve a direção de Jorge Fernando. Antes disso, o artista também foi o responsável por dirigir as novelas Guerra dos Sexos (1983), Que Rei Sou Eu? (1989), Vamp (1991) e A Próxima Vítima (1995).