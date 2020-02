Relembre 9 casos do Big Brother Brasil que chamaram atenção da polícia e da Justiça

O ginasta Petrix Barbosa foi o segundo eliminado do BBB20 com mais de 80% das intenções de voto. Durante sua presença no reality, as atitudes do atleta levantou suspeitas de assédio pelos telespectadores. As acusações resultaram em uma intimação contra o ex-bbb pela Delagacia Especial da Mulher de Jacarepaguá. No entanto, não é a primeira vez que a Justiça e a Polícia interferem no programa, relembre outros casos polêmicos que foram parar na delegacia.

BBB19

Preconceito

Paula foi indiciada por preconceito e intolerância religiosa. Reprodução/Instagram

Paula von Sperling foi a campeã da 19° edição do programa. Durante o reality, a mineira foi acusada de intolerância religiosa contra outro colega de confinamento. Após uma conversa com Diego e Hariany, Paula afirmou ter medo de Rodrigo devido a sua religião. "Ele mexe com esses trecos... ele sabe cada Oxum [divindade de matriz africana] deles lá. Nosso Deus é maior", disse. Em outra situação, Paula usou expressões racistas, como “cabelo ruim”, em referência a cabelos cacheados. A Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância concluiu que houve preconceito por parte da vencedora do Big Brother e ela foi indiciada.

Agressão

Vanderson saiu do programa após ser acusado de agredir três mulheres em Rio Branco. Reprodução

O participante Vanderson foi desclassificado do programa após ter sido intimado a prestar depoimento na delegacia. Ele foi denunciado por três mulheres em Rio Branco, no Acre, sob acusações que envolviam estupro, agressão física e importunação ofensiva ao pudor. O ex-bbb foi inocentado das acusações.

BBB17

Agressão

Marcos foi acusado de agredir Emily, sua namorada na casa. Reprodução

Marcos Harter foi expulso do programa após um indício de agressão à sua namorada na casa, Emilly Araújo. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro chegou a denunciar o ex-BBB por ter dado “fortes apertos”, que causaram um hematoma no braço esquerdo da vítima. O cirurgião plástico foi indiciado e prestou depoimento na Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá.

BBB16

Pedofilia

Laércio foi condenado por pedofilia. Reprodução

O designer de tatuagens Laércio de Moura foi condenado a 12 anos de prisão pelos crimes de estupro de vulnerável e armazenamento de material (foto ou vídeo) contendo cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Ele passou a ser investigado após uma declaração polêmica durante sua participação no reality. Durante uma conversa com Ana Paula, ele confessou gostar de sair com meninas mais novas. De acordo com as investigações, o crime ocorreu em 2012 com uma adolescente que, na época, tinha 13 anos. Ela confirmou o envolvimento com Laércio.

BBB15

Assassinato

Luan disse que havia matado um homem. Reprodução

O participante Luan revelou no primeiro dia do reality que havia matado um homem na época que serviu ao Exército durante uma operação de invasão ao Complexo do Morro do Alemão, no Rio de Janeiro em 2010. A declaração repercutiu do lado de fora da casa e o brother precisou prestar esclarecimentos à Polícia Civil. A polícia anunciou que entraria no Projac para cobrar explicações, mas deixou o caso de lado depois que a corporação e amigos de Luan colocaram o depoimento dele em dúvida.

BBB14

Racismo

O participante foi acusado de racismo após uma conversa com Tatá Werneck. Reprodução

O ex-bbb Cássio foi acusado de racismo após uma conversa com Tatá Werneck dentro da casa. A artista fez uma participação especial na casa como a personagem Valdirene. No diálogo, o brother afirmou que respondia por um processo criminal pelo assassinato de uma mulher negra. "Uma afrodescendente costuma se relacionar com? Com afrodescendentes. Eu pensei: pô, aguenta tudo. E atravessei. Até hoje sou acusado de assassinato, entende?", disse ele na ocasião. Após a repercussão da declaração, o Ministério Público recebeu uma representação contra Cássio.

BBB13

Maus-tratos aos animais

Foi acusado de maus-tratos aos animais. Reprodução

Dhomini foi acusado de maus-tratos contra os animais após contar a Yuri que teria arrancado todos os dentes de um cachorro com um machado. A Delegacia de Repressão aos Crimes Contra o Meio Ambiente de Goiás abriu um inquérito e, após investigação, concluiu que a afirmação era falsa.BBB12

BBB12

Acusação de Estupro

O participante foi acusado de estupro. Reprodução

O ex-bbb Daniel Echaniz foi acusado de estuprar a colega de confinamento Monique enquanto ela dormia após uma festa da edição. Os dois ficaram durante a confraternização e foram dormir juntos. Os internautas questionaram a atitude de Daniel após notarem que Monique não se mexia enquanto ele supostamente estaria praticando sexo com ela. No dia seguinte a festa, a participante disse não se lembrar de ter tido relações sexuais com ele.

BBB10

Informação errada

Marcelo deu uma declaração errada sobre DSTs na casa. Reprodução

O campeão da décima edição do BBB, Marcelo Dourado, deu uma declaração grave durante sua participação no programa, o que resultou na interferência da Justiça Federal de São Paulo. O ex-bbb declarou que pessoas heterossexuais não contraem o vírus do HIV porque mulheres não transmitem o vírus. O programa precisou esclarecer durante a edição as informações equivocadas e afirmou que as opiniões dos participantes são de responsabilidade exclusiva deles.