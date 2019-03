Reisado é tema de exposição inaugurada nesta quinta-feira (21)

A face tingida de preto, mesmo que já seja negra, é característica do personagem mais carismático do reisado, o Mateu. O representante típico da festa popular é tema da exposição “Mateu - Entremeio da Brincadeira”, inaugurada nesta quinta-feira (21), às 18h30, na Galeria Ramos Cotôco do Theatro José de Alencar.

Produzida pelo artista plástico e fotógrafo cratense Samuel Araújo, o Samuk, a mostra é composta de trabalhos em óleo sobre tela, fotografias, uma obra em cerâmica, duas pinturas em técnica mista (porcelanato, pintura e colagem), uma "cabeça" de Mateu em cabaça e um manequim com vestimenta de Mestre Aldenir.

Fotografias fazem parte do acervo. O Mateu, ou Mateus, é a segunda figura mais importante na estrutura de personagens do reisado Foto: Divulgação

Envolto por essa tradição desde a infância, Samuk recorda as encenações dramáticas que celebram o nascimento do menino Jesus com música e dança pelas ruas do Cariri. O personagem Mateu, negro e ex-escravo, era um dos destaques.

"Por vários dias eu, acompanhava o reisado. O Mateu chamava a minha atenção, eu tinha até um certo medo. Anos depois, também me caracterizei de Mateu".

Na festa popular, os grupos formados por músicos, cantadores e dançarinos representam personagens como rei, a rainha, mestre e contramestre, o Mateu e a Catirina, sua esposa no enredo, além de entes fantásticos como o boi, o Jaraguá e a Burrinha.

O artista plástico Samuk sempre teve sua trajetória ligada às representações cênicas que permeiam as manifestações da cultura popular Foto: Divulgação

Da tradição sacra à folia profana, o reisado representa de maneira alegre e satírica casos de amor, batalhas e história local. Pode levar também as denominações de Reisado, Festa de Santo Reis, Folia de Reis, Bumba meu Boi, Boi de Reis, Boi Bumbá, ou simplesmente Boi.

A exposição ficará aberta ao público até 21 de abril.

Serviço

Exposição “Mateu, Entremeio da Brincadeira”, de Samuk

Abertura nesta quinta (21/03), às 18h30

Local: Galeria de Exposição Ramos Cotoco do Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525 - Centro). A exposição ficará em cartaz até 21 de abril. De terça a sexta-feira: 9 às 19h e saábado e domingo: 14 às 18 horas. Acesso gratuito