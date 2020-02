Regina Duarte ganha versão de música 'Dona', e Guarabyra diz que não autorizou

Enquanto se prepara para assumir a Secretaria Especial da Cultura, Regina Duarte ganha uma homenagem não autorizada de um admirador. Trata-se de uma versão da música "Dona", de Sá e Guarabyra, que exalta as qualidades e os potenciais da atriz no comando da pasta da Cultura. O vídeo está sendo circulado nas redes sociais.

"Oh, Dona!/ Valente e tão capaz/ Dona/ bem sabe o que faz." A música é acompanhada por uma sucessão de imagens com transições ao estilo PowerPoint e legenda de karaokê.

E continua: "Com a sua competência/ compromisso/ e a sua Voz/ a Regina, essa heroína/ Representa todos nós/ Brasileiros cuja alma/ Está sedenta de emoção/ Querem Artes de verdade no museu/ e na canção/ Tã Tã Tã feche as comportas/ para o lixo que vier/ travestido de cultura".

Guarabyra foi ao Twitter dizer que a versão não havia sido autorizada e que "a questão está sendo estudada pelo departamento jurídico". O vídeo termina com um "Ela Sim". A versão é atribuída a Gutto Séllen, cujo nome vem junto de uma foto de um homem vestindo uma boné da Havan. A reportagem tentou contato com Sállen, mas até a publicação desta matéria, não obteve retorno.

Na última sexta (31), a atriz levou uma bronca de Carolina Ferraz. Por áudio, Ferraz pede para que Regina retire sua imagem de uma postagem que a colega de profissão publicou no Instagram.

Regina postou, mais cedo nesta sexta-feira (31), uma colagem com o retrato de artistas que estariam apoiando seu ingresso no governo. Ela aceitou nesta quarta assumir a pasta da Cultura.

"Regina não imaginei que você fosse colocar minha foto ou a foto de qualquer um, né, colega nosso, sem até comentar ou pedir autorização da gente, né", inicia Ferraz. A reportagem confirmou a autoria da mensagem enviada pelo WhatsApp.