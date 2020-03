Regina Duarte diz que artistas devem buscar patrocínios na sociedade civil

Regina Duarte deu entrevista pela primeira vez no último domingo (8), após assumir a Secretaria Especial da Cultura do Governo Bolsonaro. A atriz contou ao Fantástico (TV Globo) seus objetivos para a Pasta, e disse que a classe artística terá apoio do Governo.

“Eu acho que o dinheiro público deve ser utilizado seguindo algumas diretrizes importantes, porque é o que a população que elegeu esse governo espera dele. Todos estão livres para se expressar, desde que busque seus patrocínios na sociedade civil"

A secretária prometeu alguns "ajustes" na Lei Rouanet para que o mecanismo seja mais acessível para os produtores e empresas. "Acho que ela pode ser mais democratizada, o bolo pode ser repartido em fatias mais equilibradas, mais justas pra todo fazedor de cultura, fazedor de arte”, disse.

A atriz disse que não sente nenhum desconforto em relação ao fato de Bolsonaro ser saudosista ao período da ditadura militar no Brasil. "Eu estou vivendo a história do meu país do jeito que ela vem. Porque a história ela é... Ela anda."

Sobre a inexistência de um Ministério direcionado à Cultura, Regina acredita que isso não irá prejudicar a formação de uma cultura rica e construtiva. Para ela, o dinheiro que tem em caixa é suficiente para a realização de muitos projetos. “Não preciso de ministério pra fazer uma cultura rica, construtiva. Deixo esse problema pra que os poderes acima das minhas possibilidades resolvam”, opinou.

Regina também comentou sobre sua primeira semana no cargo, que, segundo ela, já passou "por altos e baixos". "Momentos maravilhosos, que eu me sentia muito viva, e momentos que me sentia angustiante, porque tinha momentos que eu tinha que lidar com situações complicadas, de política, que é uma coisa que nem passava pela minha cabeça. ocê vê pessoas usando seus cargos pra fazer ativismo, pensando na próxima eleição", explicou.

A Secretária lamentou ter "perdido tempo" desfazendo intrigas e desmentindo fake news a seu respeito. "Estivemos ocupados com enormes dificuldades de toda uma facção que quer ocupar esse lugar. Quer que eu me demita, quer que eu me perca. Sim, já tem hashtag fora Regina e nem comecei", afirmou.

Questionada sobre a polêmica da foto em que compartilhou de artistas que a apoiavam e depois pediram para retirar, a atriz se desculpou. "Eles não estavam declarando apoio a futura secretária do Governo Bolsonaro, o que muda completamente a situação. Quando eu percebi o significado que ganhou pra alguns colegas, até aproveito pra pedir desculpas, eu retirei”, concluiu.