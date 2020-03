Regina Casé se emociona com depoimento da filha Benedita sobre diagnóstico de surdez

A atriz Regina Casé participou do quadro "Arquivo Confidencial" do Domingão do Faustão (TV Globo) do último domingo (8) e se emocionou com o depoimento dos filhos. "Em qualquer coisa da minha vida, eu posso ter falhado, mas que eu sou e eu fui uma boa mãe", disse.

Benedita Casé falou sobre seu diagnóstico de surdez bilateral aos quatro anos e o apoio de Regina para superar as dificuldades. "Eu acho que foi uma garra enorme de tentar e apostar até o fim. De me colocar me uma escola normal, de dar uma criação para que eu pudesse conviver com todo mundo independente da minha deficiência", explicou.

"Eu tenho uma filha tão maravilhosa. Todo mundo falou que eu tinha que ensinar libras e olha como ela está falando, muita gente nem sabe. Nesse ano, ela saiu do armario da surdez e falou para todo mundo. E Benedita já é uma mãe muito melhor do que eu, isso eu não tenho dúvidas", disse Regina

Após relembrar a trajetória do pai, o diretor de televisão Geraldo Casé, e da mãe, Heleida, Regina descobriu que estava no Arquivo Confidencial e se deparou com o depoimento do filho Roque e do neto, Brás. "Nem nos meus melhores sonhos, nem que eu anotasse tudo o que eu queria em um filho. Se eu juntasse tudo isso, eu não conseguia imaginar aquilo que é você (Roque). Te amo demais. O Brás é uma fonte de alegria diária, inesgotável. A gente é muito parceiro", contou.

A cantora Maria Bethânia, voz da música-tema de Lurdes em Amor de Mãe (TV Globo), também participou do quadro e contou que incentivou a atriz a voltar para os palcos. " Regina é uma flecha certeira. Me pego chorando, me pego rolando de rir. Adoro as coisas que ela inventa. Acho fora do comum", falou.