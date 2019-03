Reencontro? Neymar confirma presença em camarote que Bruna Marquezine é musa

Parece que o Carnaval 2019 dos famosos gira em torno da atriz Bruna Marquezine, 23 anos. Depois de estrear com pochete de luxo em Salvador, pegar mototáxi para voltar ao hotel, "ficar" loira e quase esbarrar com o ex Neymar, que preferiu descer até o chão e curtir com a loira Rafaela Porto, residente em Fortaleza, eis que surge o fenômeno Ronaldo Nazário para colocar mais saia justa nisso.

Hoje, o ex-casal BruMar irá dividir o mesmo camarote só que na Marquês de Sapucaí. Sócio do Nosso Camarote, o ex-jogador Ronaldo, após contratar Bruna Marquezine para ser musa, convidou Neymar e seus parças para curtir a festa no local.

Diga-se: Ronaldo confirmou à imprensa que Neymar aceitou o convite.

"Pensava em casar", diz Neymar sobre Bruna

Entre muitas idas e vindas, o jogador e a atriz namoraram de 2012 até outubro de 2018, quando ele colocou fim ao relacionamento.

Em entrevista exibida pelo Esporte Espetacular, da Globo, no último domingo (3), Neymar disse que pensava em se casar com Bruna Marquezine e que até chegou a brincar com os amigos dizendo que deveriam preparar o terno para serem padrinhos.

Brincava até com os amigos, preparem os ternos que os padrinhos estão chegando, afirmou Neymar em entrevista

"Sou recém-separado, faz três meses e meio que eu terminei meu namoro [com Bruna Marquezine]. É óbvio que quando estava namorando, pensava em casar", afirmou o jogador do Paris Saint-Germain.