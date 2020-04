Rede Cuca abre inscrições para 12 cursos on line durante o mês de abril

A Rede Cuca, equipamento da Prefeitura de Fortaleza, abre inscrições, a partir de terça-feira (7), para 12 cursos on line. A inscrição deve ser realizada por um formulário eletrônico, no Canal da Juventude.

As atividades serão realizadas no mês de abril, com 360 vagas ofertadas. Os cursos são gratuitos e não há limitação de idade para se inscrever.

A oferta abrange os cursos de fotografia de retrato, inglês com música, produção de vídeos para a internet, produção de vídeos publicitários, informática básica, design gráfico, planilha eletrônica, libras para iniciantes e libras para turismo e atendimento etc.

Segundo a Prefeitura, os professores da Rede Cuca vão estar presentes nas aulas on line, possibilitando a interação com os alunos. "Foi adotado o Ensino Presencial Virtual para manter o distanciamento social necessário, mas também como uma nova oportunidade de levar para toda a cidade as ferramentas de inclusão e protagonismo da Rede Cuca", afirmou o .

Segundo o decreto do governador Camilo Santana, aulas presenciais em instituições de ensino estão suspensas até o dia 4 de maio.