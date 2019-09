Recortes da fé: fotografias de Celso Oliveira retratam o Círio de Nazaré

Movidos pela esperança e devoção a Nossa Senhora de Nazaré, milhões de fiéis se reúnem anualmente para agradecer e celebrar as bênçãos ofertadas pela Santa no Círio de Nazaré. A festividade acontece no segundo domingo de outubro em Belém, no Pará. Com percurso de 3,6 quilômetros, a exposição dura quase o dia inteiro, ocasião em que os romeiros carregam uma corda de 400 metros de comprimento.

Instigado em fotografar festas populares de todo o Brasil, o fotógrafo carioca Celso Oliveira, radicado em Fortaleza, fotografou por 20 anos o Círio paraense e imprimiu em imagens seus detalhes. “É curioso demais ver aquele povo todo junto. A festa é sinônimo de esperança, eu não conheço nenhuma com tanto calor humano como aquela”, relata.

As fotos de Celso integram o valioso acervo do Museu da Fotografia Fortaleza. “Essas peças especificamente compõem um mosaico de diferentes olhares sobre a cultura, a geografia, a política”, explica Pedro Ortale, coordenador-geral do espaço.

Serviço

Obras Celso Oliveira - Círio de Nazaré

Visitação de quarta-feira a domingo, das 12h às 17h, no Museu da Fotografia Fortaleza (Rua Frederico Borges, 545, Varjota). Gratuito. (3017.3661)