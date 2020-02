'Realmente, o melhor para mim foi sair', diz Petrix sobre eliminação do BBB 20

Segundo eliminado do BBB 20, Petrix esteve na manhã desta quarta-feira (5) no programa Mais Você (Globo), após sair da casa com mais de 80% dos votos do público. Para ele, a eliminação foi certeira.

"Realmente, o melhor para mim foi sair", afirmou. "Acho que se eu afetei uma pessoa, eu errei. Se afetei mil, eu errei".

O ginasta, no entanto, relembrou que foi conversar com Bianca sobre o caso da festa, e achou que as mulheres da casa "não se sentiram assim".

Petrix esteve no programa ao lado de Caon e Renata, que estavam na Casa de Vidro mas não conseguiram entrar no reality. Os dois afirmaram que, assim como Ivy e Daniel, também teriam levado as informações que receberam do público para dentro da casa.

"A ira das pessoas estava muito forte", disse Renata.