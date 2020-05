Raul Gil recebe alta do hospital após ficar cinco dias internado

O comunicador Raul Gil, 82 anos, teve alta no começo da tarde desta quarta-feira (6) depois de passar cinco dias internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O apresentador se recuperava de uma cirurgia após ter o pulmão perfurado por uma das costelas.

Raul Gil já demonstrava que estava se recuperando bem por vídeos publicados na internet. Ele estava com quadro clínico estável e melhorando. A informação foi divulgada no perfil de Gil no Instagram. Em áudio, o apresentador agradeceu a preocupação dos fãs e afirmou que estava se recuperando. "Eu tive um problema na costela, mas estou inteirinho, estou bem, estou voltando", disse ele na última segunda-feira (4).

Raul Gil teve um hemotórax (derramamento de sangue na cavidade pleural) devido a uma perfuração no pulmão, decorrente do acidente que sofreu no domingo de Páscoa (12 de abril), quando trincou duas costelas ao cair da escada de sua residência.

Segundo o divulgado nas redes sociais do apresentador, a equipe média retirou 2,8 litros de sangue do pulmão dele. Na sequência, foi feito um procedimento de lavagem no pulmão e, em seguida, ele foi encaminhado à UTI.

Filho do apresentador, Raul Gil Júnior publicou nesta quarta-feira (6) vídeo do pai cantando "Por Una Cabeza", canção de Carlos Gardel (1890-1935) imortalizada no filme "Perfume de Mulher" (1992). "Mais um pouquinho e ele sai do hospital. Obrigado a Deus e a todos pelas oracoes", escreveu Raul Gil Júnior em seu perfil no Instagram.