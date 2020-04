Rato aparece na casa do BBB 20 e vira meme nas redes sociais

A aparição de um rato na casa do Big Brother Brasil 20 virou um dos assuntos mais comentados das redes sociais na manhã desta quinta-feira (23). O roedor virou meme e ganhou até apelido entre os internautas: Genilson.

"Mano, chocado que entrou um rato no BBB", escreveu um usuário do Twitter. No vídeo do flagra, é possível ver o momento em que a cabeça do rato aparece entre os armários. Em outros, é possível vê-lo dando outros movimentos pela casa.

A hashtag "Rato merece respeito" ficou em segundo lugar na rede social durante a manhã desta quinta, com mais de 50 mil publicações. Enquanto isso, o animal ganhou um perfil próprio no Twitter.

Genilson sempre foi o mais coerente e mais sensato dessa casa, sendo assim eu sou #FicaGenilson



RATO MERECE RESPEITO pic.twitter.com/gcKqaCG8Sl — Amanda 🌪 (@oxidnts) April 23, 2020