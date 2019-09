Rapper Nicki Minaj anuncia aposentadoria: “Eu decidi me aposentar e ter minha família"

Pela sua conta no Twitter, a rapper Nicki Minaj anunciou que se afastará do mundo da música. Na publicação, ela explicou aos fãs que a aposentaria acontecerá por causa do seu desejo de ter uma família.

“Eu decidi me aposentar e ter minha família. Sei que vocês estão felizes agora. Aos meus fãs, continuem me representando até a morte. Ninguém vai me gongar”, disse Minaj.

Entre os seus últimos trabalhos está o videoclipe da música "Megatron", lançado em julho. Além disso, Nicki possui vários recordes em sua carreira: a primeira rapper feminina a vender oficialmente 100 milhões de unidades entre singles e álbuns, foi indicada a 10 Grammys, ganhou seis prêmios American Music Awards, cinco MTV Video Music Awards, quatro People's Choice Awards, MTV Europe Music Awards e Billboard Music Awards.

A rapper está noiva de Kenneth Petty, e em agosto anunciou que a cerimônia aconteceria em 80 dias.