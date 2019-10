Rami Malek revela que deu um beijo em Daniel Craig durante filmagens do novo '007'

O ator Rami Malek, 38, que interpretou o astro do rock Freddie Mercury no filme "Bohemian Rhapsody" (2018), revelou que deu um beijo no astro de "007" Daniel Craig, 51. O ato aconteceu durante as filmagens do longa em que ele interpretará o vilão e que tem estreia programada para abril do ano que vem.

"Ele me agarrou e me levantou. Eu realmente não sei dizer quem iniciou o que aconteceu em seguida, se fui eu ou ele, mas um beijo aconteceu entre a gente. Na verdade, vou dizer que o Daniel começou [o beijo]", disse ele ao programa The Late Show with Stephen Colbert.

Depois de afirmar que tinha gostado da iniciativa do protagonista de James Bond, Malek foi além e revelou o que se deu após o beijo. "Depois eu me acalmei, respirei fundo e perguntei, 'Isso me torna uma Bond girl?'", brincou, aos risos.

Rami Malek contou que foi uma honra poder trabalhar no longa do qual é fã. "Eu estava muito ansioso para atuar ao lado dele [Craig]. Ele é o meu James Bond favorito, posso dizer isso sem dúvidas", finalizou o ator, cujo personagem em "007: No Time to Die" ainda não tem nome revelado.