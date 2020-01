"Rainha dos Vaqueiros" no CE, Dona Dina é homenageada durante 'Encontro com Fátima Bernardes'

Dona Dina, mestre da cultura e vaqueira de Canindé, no Ceará, fez participação na edição desta terça-feira (7) do "Encontro com Fátima Bernardes" e contou sobre a história trilhada para ser reconhecida como a "Rainha dos Vaqueiros" em todo o Estado. Ela foi convidada para fazer parte do quadro 'Você tem que conhecer', criado com o intuito de mostrar personalidades de diferentes partes do país e definidas como importantes para a comunidade ou para uma região.

"Comecei na vida de lidar com o gado a partir dos sete anos de idade. Meu pai tinha nossos animais e ele queria muito que eu estudasse, mas eu sempre gostei de lidar com a natureza, de vê-lo acordar cedinho e fazer o fogo do café", começou o relato. Segundo ela, nessa época, tirava leite das vacas, cuidava dos bezerros e ficou triste quando o pai a mandou para um colégio interno.

Os amigos e familiares próximos, que participaram do quadro, fizeram homenagem à vaqueira ressaltando a força da história de Dina. "Eu tento ver na Dona Dina e me espelho sempre nela essa vontade sempre de ajudar, não importa quem seja. Ela sempre transmite a todos nós essa importância do quanto ela pode fazer por quem a cerca", opinou Francisco Fábio Silva, agente pastoral em Canindé.

Dona Dina também é conhecida por ter cantado ao lado de Luiz Gonzaga durante uma missa de vaqueiros que foi realizada na cidade de Canindé, em 1976. "Nesse dia saímos em cavalgada na cidade e estava Luiz cantando por lá. Encostei meu cavalo e fiquei olhando", conta Dina. O momento marcou uma troca de repentes entre a vaqueira e o artista, selado por um abraço.

Para marcar a participação do programa, a cearense recebeu uma placa. "Mulher que nasceu com pés fincados na terra e, encourada de coragem, se tornou a rainha dos vaqueiros", dizia o presente entregue por Patrícia Poeta no palco do programa.