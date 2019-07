Raimundo Fagner é a mais nova atração do Festival Expocrato 2019

O Festival Expocrato divulgou, nesta quinta-feira (11), a sua mais nova atração, o consagrado cantor cearense Raimundo Fagner, que sobe ao palco do maior encontro de música do Brasil como destaque da sétima noite de festa. Natural de Fortaleza, mas com registro de Orós, Fagner ganhou em 2018 título de Cidadão cratense, honraria merecida para este que canta a história do nordestino com tanta propriedade.



Em 2018, o artista realizou a abertura do Festival Expocrato abrindo o evento com quase três horas de show, emocionando os presentes ao cantar “O Último Pau de Arara”, hino do Cariri.



Prestes a completar 70 anos, e com mais de 40 anos de carreira, o cantor, compositor e produtor, Raimundo Fagner retorna para o Festival Expocrato com um repertório repleto de grandes sucessos, como os eternos clássicos “Deslizes”, “Retrovisor”, “Espumas ao Vento”, “Mucuripe” e “Borbulhas de Amor”. Promessa de muita emoção.



Na mesma noite ainda se apresentam as coleguinhas Simone & Simaria, Saia Rodada, Aldair Playboy, Maninho e banda, Luan Rocha e Antônio Marcos. Promovido pela Multi Entretenimento e Mega Som, o Festival Expocrato 2019 terá mais de 50 atrações, entre ícones do sertanejo, forró, samba, pop rock e reggae, que se apresentam em uma das maiores estruturas físicas montadas no Nordeste, no Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcanti, em Crato.





Anualmente o evento leva ao Cariri grandes nomes da música nacional, mantendo o compromisso de ter uma variedade de ritmos musicais. Nesta edição, que comemora 75 anos de Expocrato, não poderia ser diferente. Se apresentam Anitta, Léo Santana, Wesley Safadão, Xand Avião, Simome e Simaria, Bruno e Marrone, Calcinha Preta, Parangolé, Dorgival Dantas, Aldair Playboy, Biquini Cavadão, Maneva, Planta e Raiz, Jorge & Mateus e o embaixador Gusttavo Lima, que vai gravar seu mais novo DVD no dia 20 de julho durante o evento, entre outras estrelas que também marcam presença no evento.