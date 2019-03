Rafaela Porto, ex participante do The Voice, se nega a comentar relação com Neymar

Apontada como a mulher flagrada aos beijos com Neymar em um camarote da folia baiana, Rafaela Porto se negou a comentar o suposto relacionamento. "Eu não quero falar nada sobre isso", disse a cantora, aparentemente incomodada pela abordagem de jornalistas, na noite de segunda-feira (4), segundo informações do Uol. Ainda segundo o portal, Rafa comentou sobre futuros possíveis trabalhos: "nenhum projeto por enquanto".

Neymar fez uma passagem pelo camarote Salvador e visto aos beijos com uma loira. A cantora Rafaela Porto, que já era apontada como affair do jogador, também estava no camarote, o que fez muitos acreditarem que ela seria a moça que acompahava o craque.

Neymar e Anitta

Neymar parece, no entanto, ter deixado para o passado o suposto affair com Rafaela Porto. O jogador e a cantora Anitta foram flagrados aos beijos durante a noite de segunda (4) em um camarote do Carnaval do Rio de Janeiro. Os dois chegaram juntos à Marquês de Sapucaí e compareceram a um camarote onde estava a ex-namorada do jogador, a atriz Bruna Marquezine.

Convidados do "Nosso Camarote", espaço montado pelo ex-jogador Ronaldo, os dois foram fotografados juntos em diversos momentos da noite. De acordo com publicação do Uol, logo após o ocorrido, Bruna teria deixado de seguir Anitta no Instagram. Entretanto, ainda no meio do evento, voltou a seguir a cantora.