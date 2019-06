Radiohead divulga 18 horas de músicas inéditas para evitar extorsão de hackers

A banda Radiohead disponibilizou para compra online 18 horas de gravações inéditas dos anos 1990, depois de o vocalista Thom Yorke sofrer tentativa de extorsão de hackers. O material foi roubado do disco rígido do artista, que recebeu pedido de resgate de US$ 150 mil (cerca de R$ 580 mil) para reaver os arquivos.

Como uma resposta à ameça, a banda resolveu disponbilizar na internet todo o material roubado, que conta com demos, versões alternativas e gravações ao vivo em estúdio. Os arquivos ficarão disponíveis na página oficial do Radiohead na plataforma Bandcamp, ao custo de 18 euros (equivalente a R$ 88).

"Na semana passada fomos pirateados. Alguém roubou o 'minidisc' de arquivo do Thom do tempo do 'OK Computer' [álbum de 1997] e alegadamente exige US$ 150 mil ou ameaça divulgá-lo", disse a banda em comunicado oficial divulgado pelo Instagram.

O Radiohead afirmou ainda que não havia a intenção de tornar público a íntegra do material, que se trata de ensaios e gravações, mas disse que alguns excertos foram incluídos numa reedição do álbum "OK Computer".

Os lucros do lançamento vão para o grupo ativista Extinction Rebellion, que defende o meio ambiente.