Raça de Priscila, da 'TV Colosso', corre risco de extinção

A raça Old English Sheepdog, a mesma da personagem Priscila, do programa infantil 'TV Colosso', está correndo risco de extinção. Segundo a Kennel Club, associação que registra o pedigree de cachorros ingleses, apenas 98 pedidos de registro da raça foram realizados este ano, o que representa uma queda de 67% quando comparado com o mesmo período há 20 anos.

Com os números nada favoráveis, a associação pode considerar a raça "vulnerável", caso o declínio continue. Um porta-voz do Kennel Club afirmou que houve um declínio constante na popularidade da raça ao longo dos anos e, em 2018, ela atingiu seu menor número de registros, com apenas 384 filhotes registrados.

Os registros da raça Old English Sheepdogs tiveram uma queda de 67% Foto:Divulgação

Alegria da criançada

A 'TV Colosso' foi um programa infantil de televisão, que substituiu o 'Xou da Xuxa' na Rede Globo. O programa, exibido de 1993 a 1997, utilizava bonecos caracterizados como cães, simulando todas as instâncias de uma emissora de TV.

Priscila era a protagonista, acompanhada de Borges, um bulldog "diretor de imagem" que ficava na cabine de controle chamando os desenhos animados que complementavam a programação.