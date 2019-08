Você é fã do Luiz Gonzaga? Conhece a história do Rei do Baião? Já assistiu ao filme “Gonzaga, de pai para filho”? Se quiser testar seus conhecimentos sobre a trajetória do “Rei do baião”, cujo falecimento completa 30 anos neste sexta-feira, responda este Quiz. E para saber mais sobre este ilustre pernambucano de fortes ligações com o Ceará, acesse nosso conteúdo especial produzido especialmente para marcar a data.

