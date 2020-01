Quinta temporada do The Voice Kids estreia neste domingo (5) com novidades e dose extra de emoções

É chegada a hora de reunir todo mundo em volta do sofá novamente para conferir um festival de fofuras, talentos e muitas, muitas emoções.

Pelo menos é o que garante André Marques durante coletiva de imprensa realizada no Rio de Janeiro para anunciar as novidades da quinta edição do The Voice Kids, com estreia programada para este domingo (5).

“São novos sonhos, crianças, famílias e esperanças. Na televisão, você tem vários estilos de vida e objetivos, então a novidade para mim é sempre as diferentes emoções das pessoas”, conta o apresentador da atração.

Além do componente afetivo, ele também adiantou outros detalhes que devem trazer brilho especial a esta temporada do programa.

O principal deles é o fato de haver dois episódios a mais, totalizando 16 domingos de afetos e canções. “Isso significa que vamos ter mais uma audição às cegas e um programa de batalha. Serão mais bastidores e ações”, comemora.

Sempre divertidas, as irmãs Simone & Simaria retornam para mais uma temporada

O número de crianças participantes, contudo, permanece, bem como o time de técnicos, composto por Claudia Leitte, Simone & Simaria e Carlinhos Brown, já aquecidos para conhecer os talentos.

Outro detalhe que merece atenção é a decoração, que também estará diferente. Reestruturada a partir da introdução de vários instrumentos musicais, certamente deixará em estado de encantamento tanto quem estará diante da TV quanto aqueles que pisarem no palco.

Segundo André Marques, “a gente é surpreendido a cada programa. É uma caixinha de surpresas e de muito amor”.

Inspiração

Thalita Rebouças, no posto de repórter do atração, afirma que é muito tocada a cada edição pelas histórias das crianças.

“Tudo é uma fonte de inspiração para mim. E eu me sinto meio mãe mesmo. Sofro junto, às vezes até mais. Os pequenos me zoam, claro, dizendo ‘você tá chorando mais que minha mãe’”, brinca.

Quem compartilha a reação é a cantora Simone. Tendo como filho o carismático Henry Diniz, de 5 anos, ela conta que é emocionante vivenciar os momentos no The Voice.

“Vocês sentem isso ao ver na TV, mas é muito mais especial estar sentada ali e ver o rostinho deles brilhar. Porque estão em busca de um sonho. Fazer parte disso é um presente vindo do céu”.

Simaria não fica atrás. Para ela, anos vêm e vão e o programa continua a gerar efeito no peito ao conciliar música e carinho.

“Alguma criança faz algo que você não espera e o coração bate mais forte. Às vezes, tudo aquilo me faz voltar ao passado, quando éramos pequenas e iniciamos cantando”, recorda, ao levantar também uma questão: “Quem sabe, nesta edição, a gente vire as Telozinhas?”, arrisca, ao fazer referência a Michel Teló, que ganha todas as edições do The Voice Brasil.

Claudia Leitte completa o time de técnicos, todos aquecidos para cada etapa da atração

Vitoriosos

O baiano Carlinhos Brown também é todo entusiasmo pelo que vem pela frente. O cantor e compositor deixa claro que é a vocação de cada criança que traz a inovação do programa.

“Acho que a gente sai muito vitorioso quando se depara com um talento, uma nova história, uma convivência que não esperava. E essa convivência é muito boa de ser dada ao vivo, com todas as famílias assistindo”, diz.

Carlinhos Brown espera que novos talentos possam emocionar o público

Que virem, então, as cadeiras e ecoem os sons para nos emocionarmos de novo.

*O Verso viajou ao Rio de Janeiro a convite da Globo

Vários artistas infantis cearenses já participaram nas temporadas anteriores do The Voice Kids. Apesar de nenhum ter vencido a competição, deixaram uma marca de carisma no público e nos técnicos. As primeiras a participar do programa, em 2016, foram Tábatha Almeida – do time de Ivete Sangalo – e Manuela Andrade que, infelizmente, não passou da fase inicial. No ano posterior, Allexandre Nunes fez parte do time de Victor e Léo, devido à paixão do garoto por sertanejo. Em 2019, Kayro Oliveira, fã de forró, escolheu o time de Simone & Simaria para prosseguir na atração. Apesar de perder na fase de Batalhas, encantou ao cantar “Tristeza do Jeca”