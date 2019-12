'Quero passar dos 70 com você', diz Junno ao celebrar sete anos com Xuxa

Os apresentadores do reality Dancing Brasil (Record) Xuxa e Junno Andrade celebram sete anos de união. Junno compartilhou com seus seguidores uma série de fotos que mostram vários momentos da trajetória de amor e companheirismo dos dois.



"7 anos! Se a busca for o tempo, quero muito mais. E quando 7 que é conta de mentiroso se torna minha melhor verdade, digo que quero passar dos 70 com você", começou ele. "Passar dos cem, quem sabe. E 700 formas de beijar diferentes, devagar, de repente, sempre", emendou.



Ele comentou que só os dois sabem o tipo de relação que têm e diz torcer para que no futuro tenham mais motivos para comemorar. "Quero devorar e ser devorado por esse nosso amor da gente, que só a gente entende, só a gente sabe o quanto é bom e singular. E nesse futuro que começa agora, quero que sua melhor gargalhada seja nossa trilha sonora e que meu abraço mais forte seja o seu destino."



Muitos famosos parabenizaram o casal pela marca. Dentre eles, destaque para Letícia Spiller, ex-Paquita. Andrea Sorvetão também elogiou o casal: "Lindos".