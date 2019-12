'Quem é hétero levanta a mão', Nanda Costa brinca com sexualidade de colegas de elenco

Ao ar em 'Amor de Mãe', atual novela das 21h da Rede Globo, Nanda Costa publicou vídeo nessa segunda-feira (2) ao lado dos colegas de elenco brincando com a sexualidade. "Quem é hétero levanta a mão", escreveu na legenda.

No vídeo, estão Letícia Lima, que foi casada por quatro anos com a cantora Ana Carolina, Débora Lamm, esposa da também atriz Inez Viana, e o ator Milhem Cortez. Os quatro participaram do quadro Ding Dong, do programa 'Domingão do Faustão'.

Ano passado, Nanda revelou o relacionamento com a música Lan Lahn. Em junho deste ano, a duas oficializaram a união.