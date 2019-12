Queijo vegano é tema de oficina gratuita na Escola de Gastronomia Social

A Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco realiza nesta quarta-feira (4) a oficina “Queijos e iogurtes veganos: adaptações dos métodos tradicionais da produção queijeira”, como parte da programação do Tempero de Ideias. O curso é gratuito, com inscrições feitas uma hora antes do início, e acontece a partir das 10h, na sala de Confeitaria da Escola.

Com o objetivo de promover experimentação e pesquisa de desenvolvimento de produtos gastronômicos e tecnologias sociais que valorizem a cultura alimentar cearense, a mestre queijeira Virgínia Cândida abordará os princípios básicos na fabricação de queijos e iogurtes veganos, escolha das culturas, fermentação e afinação de queijos.

O ciclo é um processo formativo para iniciação e incentivo à pesquisa da cultura alimentar dentro do Laboratório de Criação em Cultura Alimentar e Gastronomia.

Serviço

Oficina "Queijos e iogurtes veganos: adaptações dos métodos tradicionais da produção queijeira"

Dia: 4 de dezembro

Horário: 10h

Local: Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco

Endereço: Rua Manuel Dias Branco, 80, Mucuripe

Gratuito, com inscrições feitas uma hora antes do início

