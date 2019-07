Quatro feiras com marcas locais para curtir nesse fim de semana

Esse fim de semana está repleto de feiras e bazares para quem busca produtos criados por marcas locais. São eventos públicos que acontecem em praças, pequenos negócios ou casas de show. Programe-se!

Auê Feira

Sábado (6) e domingo (7), das 16h às 22h, na Praça das Flores (Av. Des. Moreira, S/N - Aldeota). Aberto ao público

A Feira acontece na Praça das Flores e reúne diversos expositores de moda, gastronomia, design, papelaria, decoração e beleza. Nesta edição haverá adoção de cães e gatos da ONG Amo Bichos. Além disso, massagem ao ar livre e show ao vivo fazem parte da programação gratuita.

Muda Meu Mundo

Todo sábado, das 8h às 11h, na Praça das Flores (Av. Des. Moreira, S/N - Aldeota). Aberto ao público.

Foto: Instagram Muda Meu Mundo

A Muda Meu Mundo, 1° Negócio Social do Brasil que atua em toda cadeia da alimentação sustentável por meio do Mercado Justo, promove uma feira de alimentos naturais e orgânicos gratuitamente aos sábados. Além dos produtos cultivados por agricultores locais, há ainda demais expositores de cosméticos naturais, produtos ecologicamente corretos e veganos, comida regional e pães artesanais. Às 8h, há aula de Ioga aberto ao público.

Feirinha Suspensa

Sábado (6), das 15h às 21h30, no Meraki (Rua Pereira Filgueiras, 1931 - Aldeota). Gratuito. (3182.3332)

Foto: Instagram "Baba"

A primeira edição da feira promete um evento de economia criativa voltada para marcas locais. Serão várias marcas cearenses selecionadas e reunidas para fortalecer o mercado autoral local e dividir histórias. Entre elas estão Fridissima (sapato), Baba (moda), Alquimist (cosméticos), Grão (roupas), Bloco (decoração), Nathalia Canamary (joias), Meu Oculos de Madeira (acessórios), Borandar (sapatos), Joao Victor (ilustraçã), Wood Retro Fit (decoração) entre outras. Haverá ainda DJ Gabriel Baquit e pocket show com João Pompeu.

La Grue

Domingo (7), a partir das 11h, na Órbita Bar (Rua Dragão do Mar, 207 - Praia de Iracema). Gratuito até 19h30. A partir de 19h30: R$20 - Meia (somente com carteira de estudante) e R$30 - Promo (para garantir esse valor, o cliente precisa seguir as redes sociais do Órbita Bar). (3453.1421)

A Feira Alternativa La Grue há cinco anos incentiva o empreendedorismo criativo e a produção de artistas locais. Nesta edição, o evento contará com a participação de mais de 40 marcas cearenses de produtos de vestuário, acessórios, artigos de decoração, artigos de uso pessoal, dentre diversas outras opções. Seguindo a parceria com o Abrigo São Lázaro, será montado um stand especial para adoção responsável de cães, onde os visitantes também vão poder realizar doações à instituição. Além disso, vai ter cama elástica, comida, disponibilidade do bar da casa e oficina de cultivo de cactos e suculentas realizada pela Cac Lovers. Toda esta programação será ao som de muita música com a banda Iron’s Surf Sessions, e com o DJ Lucas BMR no Parklet do local.