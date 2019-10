Quarta Iracema traz show gratuito de Giovana Bezerra na Praia dos Crush

A Praia de Iracema recebe nesta quarta-feira (23), a partir das 18h30, na Praia do Lido/Crush, o show da cantora Giovana Bezerra. A apresentação gratuita faz parte da programação da Quarta Iracema. A cantora, atriz e bailarina Giovana Bezerra tem ganhado destaque e se apresentado também em outros estados. Giovana estuda canto desde os 10 anos de idade e, em 2011, morou em Nova York, onde aprimorou seus estudos em canto e teatro. Recentemente, participou da temporada carioca do musical “O Homem de La Mancha”, sob a direção de Miguel Falabella.

Giovana Bezerra passeia por diferentes gêneros musicais, como MPB, bossa, jazz e pop. Ainda na programação acontece o lançamento oficial do livro e exibição do documentário La Femme Bateau. Em 2018, as ondas da Praia de Iracema levaram a escultura La Femme Bateau. A imprensa e a população cearense permaneceram na expectativa de devolver a obra ao seu posto de origem. O entusiasmo em torno da busca e do resgate da obra de Sérvulo Esmeraldo impulsionou a imprensa a não apenas noticiar o andamento do trabalho das equipes de salvamento dos bombeiros e da Guarda Municipal, mas também em relatar a importância da La Femme Bateau para Fortaleza e seus moradores.



Assista:



Esses registros publicados na imprensa local foram reunidos, selecionados e estão reunidos na publicação “La Femme Bateau”, organizada por Dodora Guimarães, viúva do artista plástico e presidente do Instituto Sérvulo Esmeraldo. Serviço Quarta Iracema Data: 23/10 (quarta-feira) Hora: 18h30 Local: Praia do Lido/Crush.

Serviço

Quarta Iracema

Data: 23/10 (quarta-feira)

Hora: 18h30

Local: Praia do Lido/Crush