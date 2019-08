Quarta edição do Prêmio Kindle de Literatura tem inscrições abertas até 15 de outubro

A cada ano ganhando as vistas do público com ainda maior reconhecimento e alcance, o Prêmio Kindle de Literatura chega à quarta edição firmando elo com a divulgação de novos autoras e autores, abrindo, assim, novos precendentes para a escrita independente.

As inscrições ficam abertas até o dia 15 de outubro e reservam ao vencedor o valor de R$ 30 mil e contrato para a versão impressa do livro pela Editora Nova Fronteira.

Para participar, a regra permanece: os escritores podem publicar suas obras no KDP da Amazon até a data-limite, colocando o termo PremioKindle no campo de palavras-chave durante o processo de publicação e registrar os livros sob a categoria Ficção.

Os títulos enviados precisam ser romances originais em português, não publicados anteriormente, à venda exclusivamente na Amazon durante o período da premiação, precisando estar inscritos no programa KDP Select. Os termos e condições do Prêmio Kindle de Literatura podem ser acessados no site.

Abrangência

O Kindle de Literatura já atraiu mais de 4.500 novos livros publicados nas edições anteriores, todos lançados pela ferramenta de autopublicação da Amazon, o Kindle Direct Publishing (KDP).

Em ordem, Gisele Mirabai, com “Machamba”; Mauro Maciel, com “O Memorial do Desterro”; e Eliana Cardoso, com “Dama de Paus” foram os vencedores das últimas três edições. O romance criado por Eliana,vale ressaltar, foi lançado durante a 17ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip).

Nesta edição, além de garantir a publicação em versão impressa da obra vencedora pela Editora Nova Fronteira e a entrega do valor de R$ 30 mil em dinheiro ao autor ou autora à frente do livro, a comenda também possibilitará que os participantes concorram com finalistas dos prêmios literários da Amazon de todo o mundo por uma chance de assinar um contrato de adaptação audiovisual.