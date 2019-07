Quarta edição do Prêmio Kindle de Literatura possibilitará adaptação audiovisual de obra vencedora

A quarta edição do Prêmio Kindle de Literatura chega com novidades no front. Além de garantir a publicação em versão impressa da obra vencedora pela Editora Nova Fronteira e a entrega do valor de R$ 30 mil em dinheiro ao autor ou autora à frente do livro, a comenda também possibilitará que os participantes concorram com finalistas dos prêmios literários da Amazon de todo o mundo por uma chance de assinar um contrato de adaptação audiovisual.

Acontecerá assim: a Amazon Prime Video revisará os finalistas e títulos vencedores de todos os prêmios literários promovidos por Kindle Direct Publishing (ferramenta de autopublicação da Amazon) em diversos países, incluindo o Brasil, e um desses livros será selecionado para ter a oportunidade de assinar um contrato de opção para uma adaptação audiovisual, com pagamento antecipado de US$ 10 mil.

Gisele Mirabai foi vencedora da primeira edição do prêmio, com "Machamba" Foto: Divulgação

As inscrições para participar da quarta edição do prêmio – que, a cada ano, vem se reafirmando como uma das principais vitrines para escritores e escritoras independentes – ficam abertas entre 15 de agosto e 15 de outubro. Os interessados devem inscrever gratuitamente seus livros inéditos, em português, por meio do KDP, disponibilizando suas histórias para leitores de todo o mundo.

Um painel de especialistas editoriais selecionados pela Amazon e a Nova Fronteira avaliará as obras. Critérios como criatividade, originalidade, qualidade de escrita e viabilidade comercial serão levados em consideração.

Balanço

Juntas, as três edições anteriores do Prêmio Kindle de Literatura atraíram mais de 4.500 títulos, publicados por mais de quatro mil autores brasileiros. Além disso, os três títulos vencedores assinaram contratos de publicação com a Nova Fronteira.

Mauro Maciel foi o contemplado na segunda edição Foto: Divulgação

Em ordem, Gisele Mirabai, com “Machamba”; Mauro Maciel, com “O Memorial do Desterro”; e Eliana Cardoso, com “Dama de Paus” foram os vencedores das últimas três edições. O romance criado por Eliana,vale ressaltar, será lançado no mesmo fim de semana em que ocorrerá a 17ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip).