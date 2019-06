Qualidade de vida

O Diário do Nordeste lança mais uma ação do projeto Vida Saudável 2019. Trata-se da 5ª edição do Bem-Estar, que acontecerá neste sábado, 29 de junho, a partir das 15h, no Anfiteatro do Parque do Cocó. Gratuito e aberto ao público, o evento celebrará o Dia Internacional do Yoga, com atividades para todos os públicos.

“Muito além de informar, o Diário do Nordeste busca se aproximar das pessoas, realizando várias ações do projeto Vida Saudável ao longo do ano. O projeto, como um todo, tem o objetivo de promover a conscientização da população sobre a importância de cuidar da saúde”, salienta Tayro Mendonça, supervisor comercial do Diário do Nordeste.

Programação

Dentre as atividades, todas gratuitas, haverá aulas e oficinas de yoga, de meditação e de dança, apresentações musicais e feira de alimentação, arte, moda e design. Não é necessário experiência em yoga nem em meditação para participar. Lucia Rejane de Araújo, Doutora em Educação e instrutora de cursos de respiração e de yoga no Instituto Arte de Viver - que realiza o evento junto com o Diário do Nordeste -, ressalta as oficinas de yoga que serão realizadas das 16h às 16h45 em tendas distribuídas no gramado do Parque do Cocó. “Teremos aulas de yoga para crianças e o yoga artístico para jovens. A Tenda Arte de Viver realizará atividades simultâneas para crianças, jovens e adultos, e, no palco, destacamos a apresentação da Banda Arte de Viver no início e no final do evento, com músicas indianas”, sinaliza a instrutora.

Além disso, haverá uma praça de alimentação com empreendedores locais das áreas de alimentação saudável, vegetariana e vegana e o Espaço Unifor. Este promoverá atividades relacionadas à alimentação saudável e à ventosaterapia, com equipes dos cursos de Nutrição e de Fisioterapia da Universidade de Fortaleza (Unifor), respectivamente. A fisioterapeuta e professora da Unifor Érica Noronha conduzirá a aplicação da ventosaterapia junto a oito profissionais em formação em Fisioterapia.

Ela afirma que a técnica da ventosaterapia gera aumento da circulação sanguínea local, favorecendo o maior transporte de nutrientes, oxigênio, minerais e vitaminas. Também ajuda a desintoxicar o organismo, promove alívio de dores musculares e, consequentemente, relaxamento local ou geral do corpo, dentre outros benefícios.

A professora doutora do curso de Nutrição da Unifor Maria Pinho Pessoa fala que a atividade de alimentação saudável levará práticas em que as pessoas possam aplicar o comer consciente, isto é, com atenção plena. Serão duas atividades que passam pelos sentidos de comer, voltadas à nutrição comportamental. “A ideia é tentar despertar a pessoa para comer consciente. Pode ser que com isso a gente consiga mudar as pessoas e fazer com que elas comam pela nutrição, pelo nutriente, pelo bem-estar, pela desintoxicação e que sejam mais saudáveis e mais felizes”, detalha Maria Pinho Pessoa.

Parceiros

Além do Instituto Arte de Viver, que realiza o evento junto com o Diário do Nordeste, a 5ª edição do Bem-Estar conta com patrocínio da Universidade de Fortaleza (Unifor) e da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Sistema FIEC) por meio do Serviço Social da Indústria (Sesi). Apoiam o Bem-Estar o Governo do Estado do Ceará, a Prefeitura de Fortaleza, a Indaiá e o Mercadinhos São Luiz.

Lucia Rejane afirma que as atividades serão realizadas em parceria com espaços de yoga de Fortaleza, por meio da participação de seus professores, que conduzirão as vivências. Entre os parceiros, ela destaca o Instituto de Yoga Neusa Veríssimo, o Ram Das Yoga e Terapias, o Espaço Vivekananda e o Studio Luz do Yoga.



Sobre o Dia Internacional do Yoga

Lucia Rejane explica que o Dia Internacional do Yoga foi criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) para celebrar a prática milenar de equilíbrio para o corpo e a mente. A intenção é levar a mais pessoas o conhecimento sobre uma ferramenta simples e acessível, capaz de trazer relaxamento e tonicidade ao corpo e positividade à mente, além de melhorar a memória, a concentração, a criatividade, a disposição física e o nível de energia vital como um todo, acrescenta a instrutora.

4ª edição do Bem-Estar, no Parque do Cocó LC Moreira

Benefícios

Ela frisa que são reconhecidos os benefícios do yoga em nível físico, como o aumento da flexibilidade e da força muscular, o equilíbrio do sistema nervoso, a melhora da capacidade respiratória e a otimização do funcionamento do sistema cardíaco. A prática do yoga também atua sobre os sistemas glandular, digestório e sobre o cérebro, sendo considerada uma ferramenta para prevenção de doenças. Praticá-la atua efetivamente na diminuição do estresse e no controle da ansiedade, detalha Lucia Rejane.

“Seus praticantes, ao longo do tempo, alcançam níveis de relaxamento, alívio das tensões, calma e tranquilidade mental, positividade na mente e equilíbrio emocional e espiritual. Resultados que se manifestam em um estado interior de elevado bem-estar, alegria e felicidade. Esse estado vai se tornando mais natural e passa a ser um modo de ser e de se relacionar com o mundo”, descreve a instrutora.

Serviço

Vida Saudável - 5ª edição do Bem-Estar

Data: 29 de junho de 2019

Horário: a partir das 15h

Local: Anfiteatro do Parque do Cocó

Gratuito e aberto ao público