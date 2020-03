Pyong revela que brothers têm preguiça de tomar banho no 'BBB 20'

Após o paredão contra Rafa e Babu, Pyong deixou o BBB 20. E fora do confinamento a primeira grande alegria foi poder tomar banho pelado.

Ainda confinado em um hotel no Rio, ele fez uma declaração curiosa nas redes sociais. Disse que as pessoas do reality têm preguiça de tomar banho e que ele próprio só se banhava dia sim, dia não.

Pyong comemorou o fato de poder tomar uma ducha nu pela primeira vez após o jogo. Ele participará de um bate-papo no Multishow após a edição desta quarta-feira (18), na Globo.

No começo do jogo, em vídeo publicado no YouTube, ele já havia falado que usava a mesma camiseta por até sete dias e que não usava desodorante.

Já a mulher dele, a influenciadora Sammy, fez questão de agradecer aos fãs do hipnólogo por toda a força que deram para ele nas votações.

Segundo ela, Pyong chegará em casa nesta quinta-feira (19). Eles moram em São Paulo, e o coreano ainda permanece no Rio de Janeiro por conta de compromissos com a Globo. Será a oportunidade de Pyong conhecer o filho, Jake, que por enquanto só viu por foto.

"Vou ter que esconder todas as minhas novas roupas dele, porque sei que ele vai quere usar", disse a influenciadora. "Agora vou ter que torcer para Rafa, Manu e Thelminha", contou.