Pyong Lee é eliminado do BBB 20 com 51% dos votos do público

Em uma noite de eliminação sem a presença de plateia no estúdio, o hipnólogo Pyong Lee foi o oitavo eliminado da edição. Ele teve 51,70% dos votos do público.

Pyong disputou a escolha do público contra Babu Santana (47,71%) e Rafa Kalimann (0,59%). Foram mais de 385 milhões de votos.

O eliminado foi para a berlinda por indicação do líder da semana, Felipe Prior. Já Babu e Rafa correram o risco de sair do programa em razão das regras da prova do Líder. Eles foram o primeiro e a última a deixarem a competição, o que garantiu lugar no paredão.

Fugindo da tradição, a edição desta noite do BBB não teve a presença do público para recepcionar o eliminado. A medida foi tomada para diminuir a possibilidade de transmissão do novo coronavírus pela concentração de grande grupo de pessoa. Apenas um familiar de cada emparedado esteve presente.