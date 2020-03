Pyong hipnotiza Ivy e participante tem crise de choro ao "ver" o filho

Em uma sessão de hipnose coletiva e consentida, na madrugada desta terça-feira (3), Pyong induziu os participantes do BBB 20 a verem situações que não existiam e fez com que Ivy conseguisse "ver" o filho na participante Gabi Martins.



Inicialmente, Pyong convidou Manu Gavassi para tomar o lugar de filho de Ivy, mas a sister se recusou e foi substituída por Gabi Martins. "Fecha os olhos, e agora a gente tem uma surpresa muito grande pra você que é líder. Você vai ter cinco minutos com seu filho, para abraçar ele e ver ele aqui na sua frente", explicou Pyong enquanto encostava a mão no ombro de Ivy. Ao abrir os olhos, a sister chorou muito ao ver o rosto do filho em Gabi.



Imagens da hipnose ganharam as redes sociais Foto: Reprodução/TV Globo

Após o hipnólogo desfazer a hipnose, Ivy explicou que sabia de alguma forma que estava acontecendo, mas que acreditou de fato que estava vendo o filho. "A gente sabe que não é a pessoa, mas sentimos a presença dela. Eu sabia que não era meu filho, mas é como se você criasse ele aqui".





Ainda na hipnose, o participante Prior esqueceu o próprio nome na brincadeira, e Manu se passou pelo apresentador Tiago Leifert para a ilusão de Ivy e Rafa.