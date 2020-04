Pyong convida Felipe Prior para beber cerveja, e arquiteto aceita: 'Amigos aqui fora'

Parece que o que acontece no BBB fica no BBB. Rivais confessos durante todo o jogo, Pyong e Felipe Prior devem virar amigos fora do reality. Isso porque o hipnólogo convidou Prior para beber cerveja, e o arquiteto aceitou o convite."Vamos tomar aquela cerveja e colocar o papo em dia", escreveu Pyong no Instagram do concorrente de jogo.

"Pode ter certeza, amigos aqui fora", respondeu Prior. Na sequência, Pyong elogiou a postura do agora ex-rival. "Saber separar o jogo da vida real. Qualidade de bons BBBs", postou o hipnólogo. Houve comentários de gente criticando a postura de ambos e outros elogiando.

Torcida contra

Na noite da última terça-feira (31), Pyong celebrou com muito entusiasmo a vitória de Manu no paredão contra o próprio Prior, que contou com mais de 1,5 milhão de votos, e acabou se exaltando com alguns palavrões. "Peço desculpa a todos pelo palavrão, mas na hora não percebi. É muito raro eu fazer isso. E para os fãs revoltados, o choro é livre. Fãs revoltados rendem dinheiro", postou.

Ele, inclusive, criou uma campanha com os seus mais de 8 milhões de seguidores para votarem em massa para a saída de Felipe. Depois, agradeceu a todos. A saída de Prior fez até algumas pessoas comemorarem gritando nas sacadas. Mas parece que tudo agora vai virar papo e cerveja na vida de Prior e Pyong.

Durante o jogo, Pyong já chamou Prior de burro, e o arquiteto chamou Pyong de soberbo. Felipe também já indicou Pyong ao paredão.