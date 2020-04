Pyong contrata sete advogados contra difamação: "O prêmio do BBB só em processos"

Nesta quinta-feira (16), Pyong Lee revelou aos seguidores que contratou sete advogados para processar quem o difamou na internet enquanto estava confinado no Big Brother Brasil 20. Na publicação feita no Twitter, o hipnólogo pediu ajuda para reunir material para o processo.

“Contratei 7 advogados para processar todos os criminosos da internet que acham que podem ficar impunes depois de falar merda. Tirei mais de 500 prints já. Me mandem mais se tiverem, além do print do perfil. Pode ser do Twitter ou Instagram! O prêmio do bbb só em processos”.

Nos posts seguintes, Pyong chegou a expor alguns perfis que entrarão na ação judicial. Um internauta questionou ao ex-BBB sobre o motivo de contratar sete representantes legais. Em resposta, ele disse: “A quantidade de processos é bizarra. Precisa de bastante gente”.