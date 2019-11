'Pura arte': Cearense faz sucesso fazendo pratos exclusivos (e lindos) para restaurantes

A paixão pelas artes vem da infância, mas foi especificamente na cerâmica que Vivian de Pontes Vieira encontrou o elo perfeito entre a criação artística e o trabalho profissional. Em Aquiraz, no Ceará, o ateliê da Bone Ceramics trabalha com a fabricação manual de acessórios e utilitários para chefs de cozinha, restaurantes e admiradores do design diferenciado na composição gastronômica.

A Bone Ceramics surgiu de um imprevisto: Vivian ficou sem um local de trabalho e começou a fazer peças pequenas, que poderiam ser feitas em casa e queimadas em um forno alugado.

Arte e profissão nas mãos de Vivian Pontos, criadora da Bone Ceramics. A beleza da louça, a criatura, faz parte da experiência gastronômica. Divulgação

Apesar das eventualidades, o projeto foi promissor e, hoje, o ateliê cria e executa produtos que valorizam a experiência sensorial, trabalhando apenas com mão de obra local.

Experimentação

A curiosidade de Vivian pelo fazer manual teve início na faculdade de Arquitetura e Urbanismo, na qual teve o primeiro contato com a técnica. No ateliê com nome inspirado em uma porcelana inglesa feita a partir de ossos, a produção da Bone Ceramics era, inicialmente, de peças decorativas e acessórios, como brincos e colares.

Prato de criação de Vivian. A cerâmica artesanal e personalizada tem feito a diferença nos melhores restaurantes do mundo Arquivo pessoal

Contudo, foi desenvolvendo o trabalho dos utilitários para restaurantes e chefs de cozinha que a ceramista consolidou o nome na Capital cearense.

Quem primeiro apostou na ideia foi o chef Leo Gonçalves, do restaurante O Mar Menino, que já conhecia o trabalho em cerâmica de Vivian e resolveu propor para a artesã o desafio de produzir os primeiros pratos do estabelecimento.

“Quando ele estava viajando e pesquisando para abrir o restaurante, viu que a cerâmica artesanal e personalizada estava fazendo a diferença nos melhores restaurantes do mundo. Então, no desejo de desenvolver as louças do O Mar Menino, ele queria utilizar uma cerâmica de produção local, com personalidade cearense. Assim, até hoje somos parceiros e acabou que me deu a oportunidade de trabalhar com o que amo”, conta.

Na capital, a Bone Ceramics já criou peças para diversos restaurantes, como o Hortalícia, o Zoi e O Mar Menino, além de ter seu trabalho espalhado pela região. Em Jericoacoara, no Ello, na Casa Uca e no La Plage. Também em restaurantes em Mulungu, Juazeiro do Norte, Russas, No Piauí, no Mô e no Anisan. Agora, rema para outros estados.

Vivian trabalha em um ateliê em Aquiraz. Todas as peças são feitas manualmente

Seja por meio de pratos, decoração ou acessórios, Vivian expressa sua singularidade artística por meio das técnicas artesanais.

“Cerâmica é prática e experimento. Cada ceramista acaba desenvolvendo suas técnicas e seus esmaltes, o que faz com que cada peça seja única”, afirma.

Detalhes e conceito em alta temperatura

Para além da utilidade, segundo a artesã, o ofício é também parte fundamental no processo de pensar a experiência gastronômica.

“Para que esta seja completa, todos os sentidos precisam ser estimulados. O prato entra no visual, apresentação, cuidado e carinho no servir”, afirma.

Entretanto, o processo vai muito além do desenvolvimento criativo. A partir da modelagem da argila, as ideias são literalmente queimadas para dar vida às peças de Vivian, que esclarece sobre a feitura.

“Na primeira queima, a 800 ºC, o barro se transforma em cerâmica, estando então resistente à água. Depois disso, as peças são esmaltadas e retornam para o forno para uma segunda queima, agora a 1250 ºC. Com essa temperatura, os minerais do esmalte fundem, criando uma camada vítrea que dá acabamento e cor às peças”.

Peça exclusiva do restaurante O Mar Menino. Arquivo pessoal

O desenvolvimento das cerâmicas é feito especificamente para o uso na gastronomia, visando as ideias e necessidades de cada cliente e as executando “de forma totalmente artesanal e com personalidade”, como a própria empresa se descreve.

“Criamos peça a peça, de acordo com cada etapa do Menu. Personalizamos desde o formato até as cores”, explica Vivian.