'Punky, a levada da breca', famosa série dos anos 80, ganhará continuação

O seriado estrelado pela americana Soleil Moon Frye na década de 1980 ganhará sequência, de acordo com o site Deadline, escrita por Steve e Jim Armogida. Em "Punky, a levada da breca", a atriz deu vida à uma garotinha criada por um pai adotivo rabugento, Arthur Bicudo (George Gaynes).

No Twitter, Soleil também confirmou a notícia e comemorou a nova versão, que trará Punky na vida adulta e como uma mãe solteira de três filhos. Ela conhecerá uma menina com história muito parecida com a própria vida dela.

A série de quatro temporadas foi exibida entre os anos de 1984 e 1988 e recebeu duas indicações ao Emmy, na época. Em 1985, um spin-off de animação com dublagem dos atores originais foi lançado e mostrava as aventura de Punky ao lado de Glomer, uma criatura mágica.

Além de atuar na continuação, a americana será produtora executiva da série, ainda sem previsão de estreia divulgada.