Público pede saída de Guilherme do BBB e o chama de abusivo nas redes sociais

As redes sociais têm mexido com as torcidas de alguns dos participantes do BBB 20. Isso porque na tarde desta segunda-feira (2) um embate entre fãs de Pyong e de Guilherme aconteceu. Enquanto muitos pediam para que Guilherme fosse o mais votado para sair e até o chamaram de "abusivo", outra parte queria que o hipnólogo fosse tirado da casa e incentivaram uma campanha de eliminação.

Em primeiro lugar dentre os assuntos mais comentados ficou a hashtag #ForaGuilhermeAbusivo. Muitos dos que escreviam contra ele argumentavam que Gabi, sua namorada na casa, tem sido usada pelo brother e não tem conseguido ser feliz no reality com tantas brigas e pela forma como ele a trata.

Porém, uma outra grande parcela subiu a hashtag #ForaPyongAssediador, em referência a um suposto assédio que teria acontecido em uma das festas e que levou a Polícia Civil a investigar o caso. O caso foi tratado como resolvido pela Globo que chamou o competidor no confessionário assim como as sisters envolvidas.

Em pesquisas de intenção de voto espalhadas pela internet, a disputa entre Pyong e Guilherme está empatada, com pouca diferença entre ambos. Ainda não é fácil perceber quem está mais propenso a ser eliminado justamente por conta das fortes campanhas feitas pelas redes sociais.

Até Bianca Andrade, a Boca Rosa, que já está fora da casa, começou uma campanha com os seus mais de dez milhões de seguidores para que a maioria votasse e eliminasse Pyong do jogo. Ela o acha manipulador.

Já as redes sociais de outros participantes querem que Guilherme deixe o reality. Gizelly não corre risco algum de ser a mais votada no sexto paredão do BBB 20.